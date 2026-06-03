Santo Stefano di Briga, frazione di Messina, con una grande festa si prepara a celebrare la storica voce di Topo Gigio: il 6 giugno Peppino Mazzullo spegnerà 100 candeline e festeggerà, insieme agli abitanti, con il taglio della torta in piazza san Giovanni.

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Il legame tra Mazzullo e Topo Gigio è iniziato ufficialmente nel 1961, ma il maestro giura di avere «incontrato» il roditore 35 anni prima: «Una mattina, avevo circa due anni, ho visto il topolino ai piedi del letto. Mi sono spaventato, ho provato a chiamare mia mamma ma mi mancava la voce. Dopo un po', forse perché ha provato pena, il topo è scomparso. Ho raccontato tutto a mia madre, che mi ha consolato: è un 'folletto', ti porterà fortuna».

Il secondo incontro, quello ufficiale, sarà alla Rai, quando Mazzullo inventerà la voce per il pupazzo creato da Maria Perego e Federico Caldura: «Quando lo vidi mi venne un brivido. Lo conoscevo già, ma non potevo dirlo a nessuno», continua Mazzullo.

«Era un pupazzo fatto male, la colla non reggeva ed era anche brutto di faccia, ma a me piaceva. Lo presi in mano e iniziai a farlo parlare. Gino Bramieri, che era lì, mi intimò di non dimenticare quella voce, perché secondo lui avrebbe fatto fortuna. E così è stato».

I momenti più belli della sua carriera

Il maestro ricorda i momenti più belli della sua carriera, tra i quali la partecipazione al The Ed Sullivan show: «Un'emozione fortissima. Quando Ginger Rogers mi disse 'I love you' rischiai di svenire. Ero innamorato di lei».

E, sempre durante lo show, ricorda quando Ed gli legò i pantaloni con uno spago, per non farli cadere.

La voce di Topo Gigio ha accompagnato generazioni di bambini e di bambine, che ancora oggi ricordano alcune frasi iconiche.

«Ho sempre scritto i testi, in tutte le lingue.»

Tra queste, la famosa domanda «Ma cosa mi dici mai?», che Mazzullo ha inventato.

Il maestro mette le cose in chiaro: «Ho sempre scritto i testi, in tutte le lingue. Ero un improvvisatore e tutto quello che Topo Gigio diceva veniva da me, sul momento. Nessuno mi ha mai detto cosa dovessi fare».

Alla soglia dei 100 anni, il maestro riprende il ruolo di Topo Gigio e dedica un pensiero ai più giovani: «Ognuno di noi ha il divino dentro. Se lo svegli, farà cose divine. Cosa sono le cose divine? Quelle che non fanno male agli altri».

Alla festa per i 100 anni di Mazzullo parteciperanno anche l'attore Leo Valli, attuale voce di Topo Gigio, e il cantautore e compositore, Franco Fasano.