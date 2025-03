Macaulay Culkin

La star di «Mamma, ho perso l'aereo» condivide la sua emozione per la conquista dell'Oscar come Migliore attore non protagonista del fratello Kieran.

Covermedia Covermedia

È stata una serata di grandi emozioni per Macaulay Culkin.

L'attore di «Mamma, ho perso l'aereo» ha ammesso di aver pianto all'annuncio della vittoria dell'Oscar del fratello minore Kieran, premiato come Migliore attore non protagonista per «A Real Pain».

«Ho visto solo il momento della premiazione del Migliore attore non protagonista! Storia vera, storia vera», ha scherzato Macaulay, intervistato durante il tradizionale party di Vanity Fair. «Ho pianto. E poi ho pensato: «Ci vediamo dopo!"».

Kieran, che ha centrato l'Oscar alla sua prima nomination, ha battuto la concorrenza di attori più accreditati come Edward Norton, Guy Pearce e Jeremy Strong.

Tuttavia i Culkin erano sicuri che sarebbe arrivata l'ambita statuetta: «Se ce l'aspettavamo? Ovvio», ha risposto Brenda. «Dai, siamo realistici. Ci è permesso dirlo».

«Sì, assolutamente», ha aggiunto Macaulay.

Kieran, che ha anche vinto un Golden Globe, un Critics Choice Award, un BAFTA e uno Screen Actors Guild Award per la sua performance, era seduto agli Oscar «in prima fila, lato corridoio, vicino al palco», ha puntualizzato Macaulay. «Non c'era modo che non vincesse».