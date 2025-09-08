Macaulay Culkin

L'ex bambino prodigio rivela il lato oscuro del rapporto con il padre e ricorda il sostegno del collega John Candy sul set di «Io e zio Buck».

Covermedia Covermedia

Macaulay Culkin ha parlato apertamente del difficile rapporto con il padre Kit Culkin, definendolo «un mostro».

L'attore, oggi 45enne, si è confidato nel nuovo documentario «John Candy: I Like Me», dove ha ricordato il sostegno del celebre comico canadese, suo collega sul set di «Io e zio Buck».

L'ex enfant prodige ha spiegato che Candy fu uno dei pochi a intuire che qualcosa non andasse nella sua vita familiare. Già durante le riprese della commedia del 1989, ha raccontato, il padre si mostrava «difficile», un comportamento che peggiorò drasticamente quando il successo planetario di «Mamma, ho perso l'aereo» lo travolse nel 1990.

«Ascoltate, anche prima che arrivasse l'onda e che succedesse tutto con «Mamma, ho perso l'aereo», non era difficile vedere quanto fosse problematico mio padre», ha spiegato Culkin. «Non era un segreto. Era già un mostro. All'improvviso arrivarono fama e denaro, e divenne un mostro famigerato. Non era una brava persona».

L'attore ha ricordato anche come Candy, morto nel 1994 per un attacco cardiaco a soli 43 anni, si preoccupasse sinceramente per lui dopo il successo. «Penso che John mi guardasse un po' di traverso, come per dire: «Va tutto bene laggiù? Stai bene? Buona giornata? Tutto a posto a casa? D'accordo"».

Macaulay Culkin è in rottura con il padre da anni, oggi ottantenne, che in passato aveva già descritto come «mentalmente e fisicamente» violento.