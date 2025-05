Madame Tussauds svela la nuova statua di cera della principessa Kate Sulla sua testa c'è una replica esatta del diadema indossato dalla principessa Diana. Immagine: dpa Madame Tussauds di Londra ha svelato una nuova figura della principessa Kate. Immagine: dpa Ritorno reale: alla festa in giardino del 20 maggio, Kate ha indossato un abito giallo pastello con un copricapo abbinato, il cosiddetto fascinator. Immagine: dpa Madame Tussauds svela la nuova statua di cera della principessa Kate Sulla sua testa c'è una replica esatta del diadema indossato dalla principessa Diana. Immagine: dpa Madame Tussauds di Londra ha svelato una nuova figura della principessa Kate. Immagine: dpa Ritorno reale: alla festa in giardino del 20 maggio, Kate ha indossato un abito giallo pastello con un copricapo abbinato, il cosiddetto fascinator. Immagine: dpa

Il museo Madame Tussauds di Londra ha appena esposto al pubblico la nuova statua di cera dedicata alla principessa Kate. La ritrae con un sorriso raggiante. Per il resto, quella che dovrebbe essere la sosia della futura regina d'Inghilterra appare molto... cerea.

La 43enne è rappresentata con un sorriso radioso e indossa un abito rosa abbagliante della stilista Jenny Packham e tacchi alti argentati di Gianvito Rossi.

In testa ha una replica esatta del diadema indossato dalla principessa Diana, come riporta l'agenzia di stampa britannica PA, citando un comunicato stampa.

Abito giallo pastello con fascinator abbinato

Nel frattempo, la vera moglie del principe William ha fatto la sua prima apparizione - dopo due anni - a una festa in giardino nel parco di Buckingham Palace.

Con un altro sorriso smagliante, il 20 maggio ha sceso i gradini del giardino insieme al marito con un cappello a cilindro per raggiungere gli ospiti in attesa (come si può vedere nella galleria di immagini in testa all'articolo).

Per l'occasione, Kate ha indossato un abito giallo pastello con un copricapo abbinato, noto come fascinator.

Ferma per quasi 9 mesi

Ricordiamo che l'anno scorso la futura regina d'Inghilterra ha dovuto prendersi una lunga pausa. Questo perché a metà gennaio 2024 ha subito un'operazione all'addome e, mentre si stava ancora riprendendo dall'intervento, le è stato diagnosticato un cancro.

Subito dopo ha iniziato la chemioterapia, che ha terminato nel settembre 2024, dopodiché è tornata gradualmente alle sue funzioni reali.