Angelina Jolie E Maddox Jolie-Pitt Nel 2023

Il primogenito dell'ex coppia chiede di essere registrato legalmente come Maddox Chivan Jolie.

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Maddox Jolie-Pitt ha avviato le pratiche per eliminare ufficialmente il cognome del padre dal proprio nome.

Secondo TMZ, il 24enne ha depositato i documenti necessari per rinunciare a «Pitt» e farsi riconoscere legalmente come Maddox Chivan Jolie.

Al momento non è chiaro quanto tempo servirà per una decisione definitiva sulla richiesta.

Angelina Jolie adottò Maddox in un orfanotrofio della Cambogia nel marzo 2002, quando aveva sette mesi. Tre anni dopo adottò anche Zahara, oggi 21enne, nata in Etiopia.

Dopo l'inizio della relazione con Angelina, Brad Pitt annunciò l'intenzione di adottare i due bambini e presentò la richiesta per modificare i loro cognomi in «Jolie-Pitt». L'approvazione arrivò all'inizio del 2006.

La coppia adottò successivamente anche Pax Thien, oggi 22enne, e accolse tre figli biologici: Shiloh, 20 anni, e i gemelli Knox e Vivienne, oggi diciassettenni.

Angelina Jolie e Brad Pitt si separarono nel 2016, dopo due anni di matrimonio. L'attrice del film «Maleficent» citò «differenze inconciliabili» nei documenti del divorzio.

Nel 2019 entrambi sono stati dichiarati legalmente single, ma la battaglia legale tra gli ex coniugi prosegue ancora oggi tra proprietà condivise e interessi commerciali, compresa una tenuta vinicola in Francia.

Maddox non è l'unico figlio ad aver preso le distanze dal cognome paterno.

Nel 2023 Zahara si presentò come «Zahara Marley Jolie» durante una cerimonia universitaria allo Spelman College di Atlanta. L'anno successivo anche Shiloh avviò le procedure per passare da «Shiloh Nouvel Jolie-Pitt» a «Shiloh Nouvel Jolie».

I portavoce di Brad Pitt non hanno rilasciato commenti pubblici sulla scelta dei figli di modificare il cognome.