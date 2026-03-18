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Serie comedy Madonna a Venezia per un cameo a sorpresa nella seconda stagione di «The Studio»

Covermedia

18.3.2026 - 09:30

Madonna
Madonna

La popstar pizzicata sul set della serie Apple TV accanto a Seth Rogen. Tra gondole, copioni e guest star, prende forma il ritorno alla recitazione live-action.

Covermedia

18.03.2026, 09:30

18.03.2026, 09:44

Madonna è stata avvistata a Venezia sul set della seconda stagione di «The Studio», alimentando le voci su un cameo nella serie comedy targata Apple TV.

La presenza della popstar ha immediatamente acceso l'attenzione tra fan e addetti ai lavori, segnando un possibile ritorno alla recitazione in live-action a distanza di oltre vent'anni.

Avvolta nell'atmosfera sospesa della laguna, la cantante di «Like a Prayer» si è unita al cast composto da Seth Rogen, Ike Barinholtz, Chase Sui Wonders, Kathryn Hahn e Bryan Cranston.

Un'apparizione che ha il sapore di un evento, anche perché l'ultima interpretazione significativa sul grande schermo risale al 2002 con «Travolti dal destino», remake diretto da Guy Ritchie che all'epoca fece molto discutere.

Madonna in gondola

A confermare indirettamente la sua partecipazione è stata la stessa Madonna, che su Instagram ha condiviso uno scatto già iconico: seduta su una gondola, copione tra le mani e cappello a tesa larga firmato Louis Vuitton.

Nella didascalia, poche parole, enigmatiche quanto basta: «The Italian job».

Madonna in gondola a Venezia
Madonna in gondola a Venezia
Storia IG

Altre sorprese nella nuova stagione

Ma la regina del pop non è l'unica sorpresa della nuova stagione. Sul set veneziano sono stati avvistati anche Michael Keaton e Julia Garner, pronti a comparire con ruoli speciali in una serie che sembra puntare sempre più su un parterre di guest star di altissimo profilo.

La seconda stagione, però, si apre anche con un'assenza significativa: quella di Catherine O'Hara, scomparsa in gennaio all'età di 71 anni. L'attrice interpretava Patty Leigh ed era uno dei volti più amati dello show.

Seth Rogen, protagonista e co-creatore della serie, le ha reso omaggio con parole cariche di affetto: «Quando la incontrai per la prima volta, le ho detto che era la persona più divertente che avessi mai visto sullo schermo».

Poi ha aggiunto: «Mamma, ho perso l'aereo» è stato il film che mi ha fatto desiderare di fare cinema. Lavorare con lei è stato un vero onore».

Lutto nel cinema. Addio a Catherine O'Hara, protagonista in «Mamma, ho perso l'aereo»

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