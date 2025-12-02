La cantante americana Madonna. KEYSTONE

Madonna denuncia Donald Trump per non aver riconosciuto la ricorrenza dedicata alla lotta all'HIV, ricordando sui social le vite perse e chiedendo un impegno concreto nella ricerca.

Covermedia Covermedia

Madonna punta il dito contro Donald Trump per non aver riconosciuto la Giornata mondiale contro l'Aids.

La cantante ha criticato apertamente il Presidente degli Stati Uniti dopo che il Dipartimento di Stato ha confermato che l'amministrazione non avrebbe commemorato la ricorrenza internazionale del 1° dicembre, dedicata alla sensibilizzazione sull'Hiv e sull'Aids.

In una dichiarazione rilasciata alla CNN, il viceportavoce del Dipartimento di Stato, Tommy Pigott, ha confermato la decisione spiegando che il governo sta comunque «lavorando direttamente con governi stranieri per salvare vite e aumentare la loro responsabilità e la condivisione degli oneri».

«Chiedere di fingere che non sia mai esistita è ridicolo»

Dopo l'annuncio, Madonna è intervenuta su Instagram per criticare Trump e la sua amministrazione. «Oggi è la Giornata mondiale contro l'Aids. Da quattro decenni questa giornata è riconosciuta a livello internazionale da persone di ogni estrazione sociale, perché milioni di vite sono state toccate dalla crisi dell'Hiv», ha scritto.

«Persone hanno perso amanti, mariti, mogli, fidanzati, fidanzate, madri, figlie e bambini a causa di questa malattia mortale, per la quale non esiste ancora una cura».

L'artista, autrice di successi come «Hung Up», ha poi esortato Trump e gli altri leader politici a sostenere la ricerca in modo concreto. «Donald Trump ha annunciato che la Giornata mondiale contro l'Aids non deve più essere riconosciuta», ha proseguito la 67enne.

«Una cosa è ordinare agli agenti federali di non commemorare questa giornata, ma chiedere al pubblico di fingere che non sia mai esistita è ridicolo, assurdo, impensabile. Scommetto che non ha mai visto il suo migliore amico morire di Aids, tenendogli la mano e guardando il sangue svanire dal suo volto mentre prendeva l'ultimo respiro a 23 anni».

«Mi rifiuto di credere che le persone siano morte invano»

Nel post, Madonna ha ricordato anche le persone che ha perso nel corso della sua vita. «La lista delle persone che ho conosciuto, amato e perso a causa dell'Aids è piuttosto lunga. Sono certa che molti di voi possano capirlo», ha aggiunto.

«Lasciatemi ripeterlo: non esiste ancora una cura per l'Aids e le persone continuano a morire. Mi rifiuto di credere che queste persone siano morte invano. Continuerò a onorare la Giornata mondiale contro l'Aids e spero che la onoriate insieme a me».

La Giornata mondiale contro l'Aids viene celebrata ogni anno dal 1988, il 1° dicembre. Trump, 79 anni, non ha ancora risposto ai commenti di Madonna.