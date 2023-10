Madonna in un ritratto del 2016. Keystone

Tre mesi e mezzo dopo il suo ricovero in terapia intensiva, Madonna è tornata sul palco: a Londra la star del pop americano ha lanciato un grande tour in Europa e Nord America per celebrare i suoi 40 anni di carriera.

A 65 anni, la cantante intende far dimenticare i suoi problemi di salute dando il massimo con sei mesi di concerti spettacolari.

Il «Celebration Tour» promette di ripercorrere i quattro decenni trascorsi da «Holiday» che ha rivelato Madonna nel 1983, ovviamente con le sue canzoni ma anche costumi e immagini d'archivio.

Quasi tutti i concerti in programma nel Regno Unito e in Europa hanno fatto il tutto esaurito.

SDA / red