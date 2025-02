La cantante Madonna. KEYSTONE

Madonna conferma di essere al lavoro su «Confessions Part 2», follow up dell'album di grande successo del 2005 «Confessions on a Dance Floor».

Covermedia Covermedia

Ad annunciarlo è stata la Regina del Pop su Instagram, su cui ha condiviso una serie di scatti in uno studio di registrazione con il produttore Stuart Price. La clip è accompagnata dalla canzone «Future Lovers».

«Il mio regalo a tutti i fan per il giorno di San Valentino è farvi sapere che sto mettendo cuore e anima sulla mia nuova musica e non vedo l'ora di condividerla con tutti voi! Confessions Part 2», ha scritto a commento del post.

A dicembre Madonna aveva rivelato di aver lavorato con Price, in vista del rilascio di nuova musica nel 2025.

«In questi ultimi mesi è stata la mia medicina per l'anima», ha detto la star. «Scrivere e produrre musica è l'unica zona in cui non ho bisogno di chiedere il permesso a nessuno. Sono super entusiasta di condividerlo con voi».

Madonna collabora con Price da oltre vent'anni. Dall'uscita di «Confessions On A Dance Floor» nel 2005, il produttore ha curato tre tournée della popstar, compreso l'ultimo, «Celebration», dello scorso anno.

L'ultimo album di Madonna, «Madame X», risale al 2019.