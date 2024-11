Madonna

La Regina del Pop sta provando da anni a realizzare un film sulla sua vita, ma gli ostacoli sembrano non mancare.

Madonna attacca i produttori del suo film biografico. La Regina del Pop, con un lungo post su Instagram, si è lamentata del trattamento ricevuto da alcuni produttori hollywoodiani secondo cui dovrebbe cominciare a «pensare in piccolo» in riferimento al suo biopic.

«Dopo aver lottato per giorni a Los Angeles ad ascoltare produttori e agenti che mi spiegavano il motivo per cui non potessi realizzare il mio film (ci ho lavorato per 4 anni!!!). Ridimensionare-ridimensionare-pensare in piccolo, dicono loro. Ho capito che tutto nella mia vita deve essere messo alla prova».

Una bozza iniziale del film, la cui uscita era inizialmente prevista per Universal, è stata scritta dallo sceneggiatore premio Oscar Diablo Cody nel 2022, prima che Madonna mettesse in pausa il progetto per completare il suo Celebration tour nel 2023.

Madonna ha infine chiesto un consiglio ai suoi fan: perseguire l'idea del film o dedicarsi a una serie tv. «Di certo non possiamo essere ridimensionati. Se vuoi qualcosa fortemente nella vita, l'intero universo cospirerà per aiutarti a ottenerla. Dovrei trasformare la storia della mia vita in una serie o in un lungometraggio? Pensate prima di rispondere!!».

