Madonna è coinvolta in un caso di sfruttamento a Gstaad? Ecco cosa è emerso nel processo

Madonna è stata citata come cliente di un resort di lusso di Gstaad che è finito al centro di un caso giudiziario per sfruttamento (foto d'archivio). Evan Agostini/AP/dpa

Una coppia serba e loro figlia avrebbero sfruttato circa 40 donne, provenienti dal loro Paese, come personale delle pulizie in un resort di lusso a Gstaad. La famiglia è al momento sotto processo per traffico di esseri umani e sfruttamento. A quanto pare Madonna era una loro cliente.

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Hai fretta? blue News riassume per te Una coppia di serbi e la loro figlia avrebbero attirato circa 40 donne dal loro Paese in Svizzera e le avrebbero sfruttate come donne delle pulizie.

Le donne avrebbero lavorato fino a 16 ore sette giorni su sette per un salario di 5,50 franchi all'ora.

Durante il processo contro la famiglia, la figlia ha nominato Madonna come uno dei clienti principali.

La cantante si reca regolarmente in vacanza a Gstaad, ma non possiede alcuna proprietà nella località. È improbabile che fosse a conoscenza delle condizioni di vita delle donne. Mostra di più

Una coppia di serbi e la loro figlia avrebbero attirato circa 40 donne in Svizzera e le avrebbero impiegate come addette alle pulizie, in condizioni disumane. I sospettati sono accusati di traffico di esseri umani e sfruttamento.

La presunta scena del crimine mostra che la clientela della famiglia doveva essere benestante. Le vittime sarebbero state impiegate nell'esclusiva regione turistica di Gstaad.

Adesso, per la prima volta, è stato citato un nome importante in relazione al processo... e questo non potrebbe essere più grande.

«Era solo una delle tante persone famose»

Come ha messo a verbale la figlia nel secondo giorno del processo, una cliente sarebbe stato nientemeno che la regina del pop in persona: Madonna.

Il «Tagesanzeiger» riferisce che: «Era solo una delle tante persone famose», come testimoniato dalla 47enne.

Lavorare in compagnia di queste persone sarebbe stata un'esperienza preziosa per queste donne, che avrebbero desiderato di tornare a Gstaad dato che ricevevano laute mance dalle star.

Dalle testimonianze degli imputati non è chiaro se clienti come Madonna fossero a conoscenza delle cattive condizioni di lavoro del personale.

E dato che la cantante non possiede una proprietà a Gstaad, ma affitta chalet di lusso, è probabile che le addette delle pulizie le siano state fornite dai proprietari dei rispettivi chalet.

Gli imputati negano qualsiasi addebito

Come il patrigno, l'imputata ha negato di aver sfruttato le donne durante il primo giorno del processo: «Le ho aiutate a guadagnare», ha sottolineato.

L'accusa dipinge un quadro diverso: le vittime dovevano lavorare fino a 16 ore sette giorni su sette. L'alloggio era precario e la libertà di movimento era fortemente limitata.

Venivano pagate solo 1'500 franchi, l'equivalente di 5,50 franchi all'ora. I tentativi di cambiare la situazione venivano puniti con minacce e pressioni.

Il caso è stato scoperto nel 2019. Il processo contro il trio si sta svolgendo a Thun. Il verdetto è atteso per il 16 giugno. Si applica la presunzione di innocenza.