«Abbiamo seppellito l'ascia da guerra!», con queste parole la Regina del Pop rivela di essere tornata in buoni rapporti con l'iconico cantautore.

È pace fatta tra Madonna e Elton John dopo una faida lunga oltre vent'anni.

Tra i due era calato il gelo nel 2002, quando il cantautore britannico descrisse il brano della popstar «Die Another Day» per James Bond come la «peggiore canzone» di un film della saga su 007.

Due anni dopo, il Rocket Man si disse «scioccato» per la nomination ricevuta da Madonna ai Q Awards del 2004 come Migliore performance Live, accusando inoltre la Regina del Pop di cantare in playback durante i suoi concerti, scusandosi successivamente per i suoi commenti.

Oggi Madonna ha rivelato di aver fatto pace con Elton dopo la sua esibizione con Brandi Carlile al Saturday Night Live lo scorso weekend.

«Finalmente abbiamo seppellito l'ascia da guerra!!! Sono andata a vedere @Eltonjohn esibirsi al SNL questo weekend! WOW!», ha scritto Lady Ciccone a commento di un selfie con Elton nel backstage.

Madonna ha chiesto «perdono» a Elton

«Nel corso dei decenni mi ha fatto male sapere che qualcuno che ammiravo così tanto condivideva pubblicamente la sua antipatia per me come artista. Non lo capivo. Poi mi è stato detto che Elton John sarebbe stato l'ospite musicale del SNL, e ho deciso di andare».

Madonna ha raccontato di aver chiesto «perdono» a Elton nel momento in cui lo ha visto, sentendo immediatamente che «il muro tra di noi» era crollato. «Il perdono è uno strumento molto potente. In pochi minuti, eravamo già abbracciati», ha continuato la 66enne.

«Poi mi ha detto che ha scritto una canzone per me e che voleva che collaborassimo. È stato come se il cerchio si fosse chiuso!!».

La risposta di Elton

In risposta, Elton ha ringraziato Madonna per essere andata al SNL a New York e per averlo perdonato nonostante le cattiverie dette sul suo conto in passato.

«Non sono orgoglioso di quello che ho detto. Soprattutto quando penso a tutto il lavoro pionieristico che hai fatto come artista, aprendo la strada a un'intera generazione di artiste donne per avere successo ed essere fedeli a se stesse.»

«Sei stata anche una delle prime persone a ribellarsi all'HIV/AIDS negli anni '80, portando amore e compassione a così tante persone che ne avevano disperatamente bisogno», ha detto l'artista.

Elton spera che la reunion con Madonna possa portare a una collaborazione artistica e a un'iniziativa a supporto della comunità LGBTQ+.

«Sono sempre più angosciato da tutte le divisioni nel nostro mondo, in questo momento. Sia tu che io siamo stati accettati e abbracciati con tutto il cuore dalle comunità che sono minacciate in tutto il mondo.»

«Unendoci, spero che potremo fare grandi cose per coloro che hanno davvero bisogno di supporto. E divertirci un mondo a farlo!!».