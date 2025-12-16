Guy Ritchie Con Rocco Ritchie & Madonna

L'ex coppia si riunisce per la prima volta dal divorzio alla presentazione di «Talk Is Cheap», la nuova esposizione artistica del figlio Rocco a Londra.

Covermedia Covermedia

Diciassette anni dopo il divorzio, Madonna e Guy Ritchie tornano fianco a fianco sotto i riflettori, riuniti a Londra per sostenere la mostra d'arte del figlio Rocco Ritchie. La reunion segna una rara apparizione pubblica dell'ex coppia, separata dal 2008, unita questa volta dal sostegno al percorso creativo del primogenito.

A raccontare il momento è stato lo stesso Rocco, 25 anni, che lunedì ha condiviso su Instagram una foto scattata davanti a due ritratti, accanto ai genitori riuniti. Nel post, l'artista ha espresso l'emozione di vederli insieme nello stesso spazio, a supporto del suo lavoro.

«È evidente perché alcune persone possano giudicarmi, e non le biasimo», ha scritto. «Sono orgoglioso di essere chi sono, ma sono ancora più orgoglioso di avere entrambi i miei genitori nella stessa stanza a sostenermi. Il lavoro dovrebbe parlare da solo, ed è per questo che la mostra si chiama «Talk Is Cheap»».

Poco dopo, anche Madonna ha condiviso una serie di immagini dall'esposizione, riflettendo sul potere dell'arte di creare connessioni.

«L'arte ha un modo unico di unire le persone, che tu sia in un teatro a guardare un film, in un nightclub a ballare o in una galleria intorno a un dipinto», ha scritto la cantante di «Hung Up». «Grazie Rocco per aver creato questa esperienza con sangue, sudore e lacrime. «Talk Is Cheap», davvero».

Lunga e mediatica battaglia legale per la custodia dei figli

Madonna, 67 anni, e Guy Ritchie, 57, si sono sposati nel 2000 e hanno finalizzato il divorzio nel dicembre 2008. All'epoca avevano raggiunto un accordo per l'affidamento di Rocco e di David Banda, adottato dal Malawi.

Il loro rapporto è tornato al centro dell'attenzione nel 2015, durante una lunga e mediatica battaglia legale per la custodia, conclusasi con una decisione del tribunale che imponeva al figlio, allora adolescente, di rispettare gli accordi stabiliti.