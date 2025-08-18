  1. Clienti privati
Inquadrata in diretta TV Madonna festeggia il suo 67° compleanno in Italia: ecco dov'è stata

ai-scrape

18.8.2025 - 11:43

Durante il suo 67° compleanno, Madonna ha scoperto la magia di Siena assistendo al Palio e rimanendo incantata dalla bellezza della città.

Antonio Fontana

18.08.2025, 11:43

La celebre popstar Madonna ha scelto di festeggiare il suo 67° compleanno in modo speciale, immergendosi nella tradizione del Palio di Siena. «È un sogno, non credevo esistesse un posto così bello», ha dichiarato, visibilmente colpita dalla sua prima esperienza nella storica città toscana.

Come riporta Adnkronos, la cantante - inquadrata in diretta dall'emittente La7 - ha assistito alla corsa da una posizione privilegiata, una finestra panoramica del nobile Palazzo Pannocchieschi d'Elci, trasformando la serata in un evento indimenticabile tra tradizione e glamour.

Anche Sting fra gli ospiti alla cena di compleanno

Arrivata a Siena nel pomeriggio del 16 agosto, Madonna ha trovato una città in festa, con le contrade animate dall'atmosfera unica della Carriera.

La decisione di celebrare il compleanno a Siena è stata presa solo pochi giorni prima, ma si è rivelata un'esperienza unica e autentica.

Dopo aver assistito alla vittoria della Contrada di Valdimontone, la popstar si è recata al Grand Hotel Continental per una cena privata con amici e familiari.

Tra gli ospiti presenti alla cena, i figli Rocco Ritchie e David Benda, il fidanzato Akeem Morris, l'attrice Debi Mazar e anche il cantante Sting con la moglie Trudie Styler.

La sicurezza attorno all'hotel era rigorosa, ma ciò non ha impedito ai fan di radunarsi fuori in attesa di un saluto. Poco prima dell'una di notte, Madonna è apparsa brevemente per salutare i suoi ammiratori, lasciando un'impressione duratura.

Innamorata dell'Italia

Dopo aver festeggiato il compleanno agli scavi di Pompei nel 2024, Madonna ha rafforzato il suo legame con l'Italia, trovando a Siena non solo bellezza, ma un'autenticità che l'ha profondamente colpita.

«Siena mi ha toccato il cuore», ha confidato a chi le era vicino, sottolineando come la città le abbia offerto un'esperienza che non dimenticherà facilmente.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.

