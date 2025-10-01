  1. Clienti privati
Giorni drammatici nel 2023 Madonna parla per la prima volta del coma vissuto: «Ho visto mia madre nell'aldilà»

Covermedia

1.10.2025 - 09:30

Madonna
Madonna

La popstar rivive i giorni drammatici del coma del 2023 e racconta la visione della madre morta. Una confessione che intreccia malattia, perdono e la riconciliazione con il fratello Christopher prima della sua scomparsa.

Covermedia

01.10.2025, 09:30

01.10.2025, 09:50

Per la prima volta, Madonna ha scelto un podcast per raccontare il suo momento più buio: il coma che nel 2023 la portò a un passo dalla morte.

«Ero quasi nell'aldilà e ho avuto un attimo di coscienza», ha confessato a «On Purpose» di Jay Shetty. «Mia madre mi apparve e mi chiese: «Vuoi venire con me?». Io risposi: "No"».

Un «no» che la sua assistente presente in stanza sentì con le proprie orecchie, e che al risveglio si è rivelato molto più di una risposta: «Era il mio modo di dire basta alla rabbia, alla necessità di perdonare e di fare pace con chi avevo ancora rancori».

Il perdono ha un nome preciso: Christopher Ciccone, fratello e storico nemico. «Non ci siamo parlati per anni e anni», ha ricordato.

«Poi lui, malato, mi scrisse: «Ho bisogno del tuo aiuto». Ho pensato: aiuto il mio nemico? Così lo vivevo. Ma alla fine l'ho fatto. Mi sono sentita sollevata, come se mi togliessero un peso enorme dalle spalle. Stare nella sua stanza, tenergli la mano, dirgli «ti amo e ti perdono» è stato fondamentale».

Christopher è morto nell'ottobre 2024, a 63 anni, per un cancro al pancreas.

