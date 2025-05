Madonna Evan Agostini/AP/dpa

La Regina del Pop sta collaborando con il regista Shawn Levy per realizzare una serie limitata sulla sua vita e la sua carriera nel mondo della musica.

Covermedia Covermedia

Madonna racconterà la sua vita sul piccolo schermo con una miniserie targata Netflix. La Regina del Pop è incessantemente sotto i riflettori sin dal rilascio del suo primo singolo, «Everybody», del 1982. Da lì in poi la sua carriera è stata un crescendo di successi.

Come riporta Deadline, la 66enne sta collaborando con il regista canadese Shawn Levy, che ha diretto di recente il blockbuster «Deadpool & Wolverine», e la sua compagnia di produzione 21 Laps Entertainment.

«Una serie limitata sulla sua vita e la sua musica è nelle fasi iniziali di sviluppo per Netflix con Madonna e Shawn Levy, la cui compagnia 21 Laps ha un accordo di massima con la piattaforma come produttore esecutivo», si legge sul sito. «Il duo, che sta parlando del progetto da un po' di tempo, partirà da zero: la miniserie biografica non è infatti legata al film sulla vita di Madonna, che in passato Universal ha provato a realizzare, con la tre volte vincitrice dell'Emmy Julia Garner, scelta per interpretare la Regina del Pop».

Secondo Deadline, Garner, 31, potrebbe interpretare Madonna nella miniserie. Non è dato sapere se la serie racconterà l'intera vita di Madonna o si focalizzerà su un periodo specifico.

Madonna ha lavorato in passato con il Premio Oscar Diablo Cody per scrivere la sceneggiatura di un film basato sula sua vita. Tuttavia, nel gennaio 2023 sono emerse notizie secondo cui il film è stato accantonato dopo tre anni di lavorazione.