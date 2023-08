Madonna

A giugno la cantante 64enne è stata ricoverata in ospedale per una grave infezione batterica che l'ha costretta a rimandare l'inizio del suo tour mondiale.

Saranno comunicate a breve le nuove date del tour mondiale di Madonna, Celebration.

A giugno la cantante 64enne è stata ricoverata in ospedale per una grave infezione batterica che l'ha costretta a rimandare l'inizio del suo tour mondiale.

Tuttavia, l’attesa sembra volgere al termine, visto che Madge ha comunicato direttamente ai fan gli aggiornamenti per le date in Nord America.

«Grazie ancora per il vostro incredibile supporto e la vostra pazienza in queste ultime settimane!», ha scritto Madonna su Twitter.

«Sono felice di comunicare che il calendario del tour riorganizzato arriverà nei prossimi giorni!».

La superstar sta recuperando dai giorni difficili caratterizzati dal tracollo psicofisico che l’ha vista protagonista e promette ai fan di salire sul palco con una rinnovata energia.

«Ci vediamo presto per una meritata celebrazione!!!», ha aggiunto Madonna.

A gennaio, la star ha annunciato un tour mondiale per celebrare il 40esimo anniversario della sua carriera musicale. Celebration doveva iniziare il 15 luglio a Vancouver, in Canada, per poi fare tappa in diverse località degli Stati Uniti, dirigersi in Europa a metà ottobre e continuare in tutto il mondo fino a dicembre.

Tuttavia l'attesissimo tour è stato rimandato dopo il ricovero d’urgenza di Madonna in un ospedale di New York, dove è rimasta parecchi giorni in unità di terapia intensiva a causa di un’infezione.

Madonna approderà con il suo Celebration tour in Europa il prossimo ottobre.

Covermedia