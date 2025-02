Madonna

La cantante ha rivelato come la sua percezione della morte sia cambiata dopo la perdita della madre nel 1964 a causa di un tumore al seno.

Covermedia Covermedia

Madonna ammette di non avere paura della morte.

La Regina del Pop ha riflettuto sulla perdita della madre Madonna Louise Fortin a soli 30 anni nel 1964 a causa di un tumore al seno, quando lei era ancora una bambina: un evento traumatico che ha inevitabilmente cambiato il corso della vita della cantante.

«Mia madre è morta quando ero una bambina», ha scritto Madonna su Instagram.

«Vedere il suo bel viso nella bara aperta e baciare le sue labbra rosse per dirle addio mi ha lasciato un ricordo inquietante. Un profondo desiderio. Una terribile paura dell'abbandono. Seguivo mio padre ovunque, ricordandogli che se fosse mai morto avrei voluto essere sepolta con lui».

Da lì è iniziata una fascinazione per i cimiteri e una visione della morte come l'unico modo per ricongiungersi con la madre.

«Col passare del tempo, ho perso molte persone che amavo profondamente e ho iniziato a considerare la morte come una sorta di porta verso la vita eterna», ha spiegato.

La cantante ha poi rivelato di aver «trovato conforto visitando le tombe di altre persone» nei cimiteri e «cercando di entrare in contatto con le anime dei defunti».

«Volevo rassicurarli che non erano soli. Nessuno di noi lo è», ha condiviso.

Riflettendo sulla sua educazione cattolica, Madonna ha ricordato la lezione di una suora: «"Siamo tutti sposati con Dio». È quello che suor Maria Teresa mi diceva sempre. «Sono la sposa di Cristo. Sono la sposa dell'amore"».

«Mi sembrava così romantico», ha continuato. «Ho immaginato di poterle raccontare tutti i miei segreti più profondi».