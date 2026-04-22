Madonna

La cantante denuncia la scomparsa di alcuni capi vintage del suo archivio personale dopo l'esibizione con Sabrina Carpenter e lancia un appello sui social.

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Un look iconico, un mistero e una ricompensa: Madonna lancia un appello dopo la scomparsa dei suoi capi vintage indossati a Coachella.

La cantante di «Like a Virgin» è salita sul palco insieme alla popstar Sabrina Carpenter venerdì, durante il secondo weekend del festival californiano. Per l'occasione indossava un body-corsetto viola vintage con calze coordinate e guanti color lavanda.

Sul palco ha spiegato che si trattava dello «stesso corsetto, gli stessi stivali e la stessa giacca Gucci» già indossati durante la sua prima apparizione al Coachella nel 2006.

Offerta una ricompensa

Dopo l'esibizione, però, i capi sono scomparsi. Madonna ha quindi condiviso un messaggio su Instagram Stories offrendo una ricompensa per il loro ritorno.

«Sono ancora su di giri da venerdì sera a Coachella! Grazie a Sabrina e a tutti quelli che hanno reso possibile questo momento», ha scritto. «Questo momento avrebbe avuto un sapore diverso se non avessi scoperto che i capi vintage che indossavo sono scomparsi».

La cantante ha precisato che si tratta di pezzi provenienti dal suo archivio personale: «Non sono solo vestiti, fanno parte della mia storia. Anche altri oggetti d'archivio dello stesso periodo sono spariti. Spero che qualcuno li trovi e contatti il mio team. Offro una ricompensa per la loro restituzione».

Durante il set, Madonna e Sabrina Carpenter hanno eseguito brani iconici come «Vogue» e «Like a Prayer», oltre a un nuovo pezzo che, secondo le prime indiscrezioni, farà parte del prossimo album della popstar, «Confessions II».

Il disco, seguito di «Confessions on a Dance Floor», è atteso per il 3 luglio.