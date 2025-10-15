Madonna in una lunga intervista. IMAGO/Bestimage

Madonna si è confessata come mai prima d'ora: in un'intervista al podcast «On Purpose with Jay Shetty», la popstar ha raccontato il periodo più buio della sua vita, segnato dalla separazione da Guy Ritchie, dalla lontananza dal figlio Rocco e dai pensieri di suicidio.

Negli scorsi giorni Madonna ha parlato apertamente di uno dei momenti più drammatici della sua vita, segnato dalla disperazione e dal pensiero del suicidio.

In un'intervista al podcast «On Purpose with Jay Shetty», la popstar ha raccontato che tutto accadde dopo la separazione dal regista britannico Guy Ritchie, con cui era stata sposata dal 2000 al 2008.

«Direi che probabilmente uno dei momenti più dolorosi della mia vita, in cui non riuscivo più a vedere la luce, è stato quando ho affrontato la battaglia per l'affidamento di mio figlio Rocco», ha spiegato la cantante.

Nel 2016 infatti il figlio, allora 16enne, aveva deciso di andare a vivere con il padre a Londra, mentre l'artista era impegnata nel Rebel Heart Tour.

«Pensavo fosse la fine del mondo»

La star ha ammesso di aver toccato il fondo: «Volevo tagliarmi le braccia», ha raccontato, spiegando che la prospettiva di perdere suo figlio le era insopportabile.

«Il mio matrimonio non aveva funzionato, e può capitare. Ma quando qualcuno cerca di portarti via tuo figlio, pensi che tanto varrebbe morire».

Madonna ha ricordato che in quel periodo, ogni sera dopo il concerto, «si buttava sul pavimento del camerino a piangere», incapace di reagire: «Pensavo fosse la fine del mondo, proprio non ce la facevo».

Quella sofferenza, ha detto, le fece rivivere il trauma più profondo della sua infanzia: la perdita della madre. «Perdere così mio figlio è stato come rivivere quell’evento. Non riuscivo ad accettarlo e ciò mi ha fatto soffrire molto. Tutti soffriamo quando non sappiamo accettare ciò che ci capita».

L'equilibrio ritrovato

Con il tempo però la cantante ha ritrovato un equilibrio, anche grazie alla spiritualità. «Ora abbiamo una buona relazione», ha detto riferendosi a Rocco.

«Quando capisci che ciò che ti accade è una sfida da cui puoi imparare, riesci a vederla come un insegnamento e non come una punizione».

Un percorso lungo, che le ha insegnato a non fuggire dalla sofferenza: «Non si può scappare dal dolore, nemmeno quando nasci e cresci in una condizione di privilegio».

Nell'intervista, Madonna ha anche parlato dei recenti probemi di salute, con l'esperienza del coma, dove ha detto di aver visto la madre nell'aldilà. La popstar ha poi aggiunto di aver faticato a riprendersi: «Mi sono sempre vista come una super donna, ma ero senza forze, senza energie».

Solo accettando la propria fragilità, ha spiegato, è riuscita ad andare avanti: «Prima accetti ciò che ti sta succedendo e il fatto che non sai quando finirà, prima finirà».