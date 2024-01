Madonna

Durante il siparietto non è mancata neanche una stoccata a Lady Gaga: «Come scambiarmi con lei».

Figuraccia di Madonna durante un recente concerto.

Allo show di Toronto, parte del suo The Celebration Tour, la Regina del Pop ha erroneamente incitato il pubblico di Boston, invece di quello della città canadese.

«Siete pronti, Boston?», ha esclamato la star tra lo stupore e l’imbarazzo generale.

Subito dopo sono arrivate le scuse: «Ragazzi non mi odierete perché ho salutato Boston? Scusatemi. Ho fatto una figura di m****», ha aggiunto la 65enne come dimostrato da un video pubblicato da un utente TikTok.

«È come se stasera aveste detto: «Hey stasera suona Lady Gaga!»», ha ironizzato la Material Girl. «Non mi sarebbe affatto piaciuto. Non ho niente contro Lady Gaga. La adoro. Adoro tutti quelli più bassi di me».

Madonna è partita per il tour da 98 date il 14 ottobre per celebrare i 40 anni di carriera. Stasera sarà di scena a Detroit, poi si esibirà a Montreal in una doppia data.

Il tour si concluderà il 26 aprile a Città del Messico.

Covermedia