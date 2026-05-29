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Non solo musica Madonna rivela il suo amante migliore, ecco chi è

Covermedia

29.5.2026 - 09:40

Madonna
Madonna
Nancy Rivera/INSTARimages.com

 La popstar ha citato il nome del suo migliore amante durante un video promozionale per il nuovo album «Confessions II».

Covermedia

29.05.2026, 09:40

29.05.2026, 09:45

È stato John F. Kennedy Jr. il miglior amante di Madonna.

La rivelazione è arrivata durante le riprese di un video con lo stilista Raul Lopez per promuovere il nuovo album «Confessions II».

Nel filmato, ottenuto da Page Six, Lopez le chiede chi sia stato il suo miglior partner. «Farò solo nomi di persone morte», risponde Madonna prima di coprirsi la bocca e sussurrare: «John Kennedy Jr.».

Lopez sostiene che la fama di John F. Kennedy Jr. fosse ben nota. Madonna annuisce. «Sei la terza persona che me lo dice», aggiunge lo stilista.

Tra la cantante e il figlio dell'ex presidente degli Stati Uniti ci sarebbe stata una breve relazione alla fine degli anni Ottanta.

Il libro «JFK Jr.: An Intimate Oral Biography», pubblicato nel 2024, ridimensiona però quella storia a poco più di un flirt.

All'epoca Madonna era sposata con Sean Penn, mentre Kennedy Jr. frequentava Christina Haag.

«Nient'altro. A malapena un flirt», scrivono gli autori.

Il volume racconta anche un curioso retroscena: Kennedy Jr. voleva Madonna sulla copertina della sua rivista politica «George» nei panni della madre, Jacqueline Kennedy Onassis.

La cantante avrebbe però rifiutato con una lettera ironica: «Caro Johnny, grazie per avermi chiesto di interpretare tua madre, ma temo che non potrei renderle giustizia. Le mie sopracciglia non sono abbastanza folte».

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