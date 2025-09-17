Il maestro dell'horror Dario Argento ospite del Filmpodium di Zurigo

Ecco quandoIl maestro dell'horror Dario Argento ospite del Filmpodium di Zurigo
17.9.2025 - 14:55
Il regista italiano Dario Argento sarà ospite del Filmpodium di Zurigo sabato 4 ottobre. In occasione dell'85esimo compleanno del maestro del brivido, il cinema zurighese gli rende omaggio con una retrospettiva di suoi film dal 1° ottobre al 15 novembre.
«Dario Argento: Alle Farben der Angst» (Dario Argento: tutti i colori della paura), è questo il titolo dell'omaggio, si legge sul sito web del Filmpodium. La retrospettiva include alcune delle sue pellicole più note, tra cui «Profondo rosso» (1975) e «Suspiria» (1977).
Il regista italiano, che ha compiuto 85 anni il 7 settembre, sarà a Zurigo sabato 4 ottobre alle 19:00 per discutere dei suoi film, «delle sue ossessioni e paure» con il cocuratore del programma a lui dedicato Johannes Binotto, indica il Filmpodium. La discussione si terrà in italiano con traduzione in tedesco.
Il programma omaggio «crea anche collegamenti trasversali con i suoi modelli e compagni di viaggio», si legge ancora sul sito web del Filmpodium, verranno infatti proiettati alcuni film di altri registi quali «Vortex» (2021) di Gaspar Noé, «Blow-up» (1966) di Michelangelo Antonioni nonché la versione originale di «Biancaneve e i sette nani» (1937).
Sabato 1° novembre si terrà poi una serata speciale intitolata «3xhorror: l'universo di Dario Argento», in cartellone, fra le altre cose, ci sono tre pellicole: «Il fantasma del palcoscenico» (1975) di Brian de Palma, «Deliria» (1987) del regista italiano Michele Soavi e «Dèmoni» (1985) di Lamberto Bava, figlio del celebre Mario Bava, maestro del cinema horror italiano. Alla sceneggiatura di quest'ultimo film ha lavorato anche Argento.