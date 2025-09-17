Il maestro dell'horror Dario Argento ospite del Filmpodium di Zurigo

Nel 2021 il regista italiano Dario Argento aveva ricevuto un premio alla carriera (Lifetime Achievement Award) al Locarno Film Festival. (immagine d'archivio) Keystone

Il regista italiano Dario Argento sarà ospite del Filmpodium di Zurigo sabato 4 ottobre. In occasione dell'85esimo compleanno del maestro del brivido, il cinema zurighese gli rende omaggio con una retrospettiva di suoi film dal 1° ottobre al 15 novembre.

«Dario Argento: Alle Farben der Angst» (Dario Argento: tutti i colori della paura), è questo il titolo dell'omaggio, si legge sul sito web del Filmpodium. La retrospettiva include alcune delle sue pellicole più note, tra cui «Profondo rosso» (1975) e «Suspiria» (1977).

Il regista italiano, che ha compiuto 85 anni il 7 settembre, sarà a Zurigo sabato 4 ottobre alle 19:00 per discutere dei suoi film, «delle sue ossessioni e paure» con il cocuratore del programma a lui dedicato Johannes Binotto, indica il Filmpodium. La discussione si terrà in italiano con traduzione in tedesco.

Il programma omaggio «crea anche collegamenti trasversali con i suoi modelli e compagni di viaggio», si legge ancora sul sito web del Filmpodium, verranno infatti proiettati alcuni film di altri registi quali «Vortex» (2021) di Gaspar Noé, «Blow-up» (1966) di Michelangelo Antonioni nonché la versione originale di «Biancaneve e i sette nani» (1937).

Sabato 1° novembre si terrà poi una serata speciale intitolata «3xhorror: l'universo di Dario Argento», in cartellone, fra le altre cose, ci sono tre pellicole: «Il fantasma del palcoscenico» (1975) di Brian de Palma, «Deliria» (1987) del regista italiano Michele Soavi e «Dèmoni» (1985) di Lamberto Bava, figlio del celebre Mario Bava, maestro del cinema horror italiano. Alla sceneggiatura di quest'ultimo film ha lavorato anche Argento.