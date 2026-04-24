  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Film Maggie Gyllenhaal presidente di giuria alla Mostra del cinema di Venezia 2026

Covermedia

24.4.2026 - 09:40

Maggie Gyllenhaal
Maggie Gyllenhaal

L'attrice e regista guiderà la giuria internazionale chiamata ad assegnare il Leone d'oro.

Covermedia

24.04.2026, 09:40

24.04.2026, 11:27

Maggie Gyllenhaal è stata nominata presidente di giuria della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia 2026.

L'attrice, oggi anche regista affermata, guiderà il gruppo di giurati incaricati di visionare i film in concorso e assegnare i premi principali, tra cui il Leone d'oro per il miglior film.

Gyllenhaal raccoglie il testimone di presidenti recenti come Alexander Payne, Isabelle Huppert, Damien Chazelle, Julianne Moore, Bong Joon-ho e Cate Blanchett.

«Sono entusiasta di accettare l'invito a guidare la giuria di quest'anno», ha dichiarato la regista di «The Bride!».

«Venezia ha sempre sostenuto voci autentiche e uniche, e sono onorata di contribuire a portare avanti questa tradizione coraggiosa e necessaria. Non sarò lì per giudicare, ma per guardare con curiosità, ammirazione ed entusiasmo».

Un rapporto speciale con venezia

Il suo debutto alla regia, «La figlia oscura», era stato presentato proprio a Venezia nel 2021, dove aveva vinto il premio per la migliore sceneggiatura.

«Un'attrice capace di dare vita a personaggi inquieti e sfaccettati, ha saputo reinventarsi come autrice con «La figlia oscura», premiato qui a Venezia nel 2021», ha dichiarato il direttore della Mostra Alberto Barbera.

«Il suo sguardo sul cinema, al tempo stesso intellettuale e viscerale, ha trovato ulteriore conferma nel recente «The Bride!» (2026), consolidando la sua statura di regista originale».

Barbera ha poi aggiunto: «Averla come presidente di giuria significa poter contare su una voce autorevole e indipendente, animata da quella passione autentica per il cinema d'autore che da sempre rappresenta il cuore del Festival».

Il suo secondo film è un flop al botteghino

La nomina arriva a poche settimane dall'uscita del suo secondo film da regista, «The Bride!», distribuito a inizio marzo.

Il romance gotico, interpretato da Jessie Buckley e Christian Bale, ha ricevuto recensioni contrastanti e risultati deludenti al botteghino.

I nomi degli altri giurati saranno annunciati nelle prossime settimane, mentre la selezione ufficiale verrà svelata il 23 luglio.

L'83ª Mostra del cinema di Venezia si terrà dal 2 al 12 settembre.

I più letti

Cassiera dell'Ikea ha permesso per anni a parenti e amici di fare acquisti gratis
«Ero a terra ubriaco, non riuscivo più ad alzarmi»: Tiziano Ferro racconta il suo momento più buio
Ecco svelate le immagini scioccanti di Diego Maradona sul letto di morte
Oro alle stelle: ecco perché sta salvando la BNS e perché probabilmente continuerà a salire
Donna uccisa da un branco di cani in un bosco della Valtellina

Altre notizie

Spettacolo. Laura Chiatti vince la causa sull'incidente del 2018 a Perugia

SpettacoloLaura Chiatti vince la causa sull'incidente del 2018 a Perugia

Nuovo amore?. Kendall Jenner e Jacob Elordi sono una coppia? Ecco cosa dicono le voci

Nuovo amore?Kendall Jenner e Jacob Elordi sono una coppia? Ecco cosa dicono le voci

Musica. Taylor Swift è l'artista più ascoltata di sempre su Spotify

MusicaTaylor Swift è l'artista più ascoltata di sempre su Spotify