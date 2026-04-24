Maggie Gyllenhaal

L'attrice e regista guiderà la giuria internazionale chiamata ad assegnare il Leone d'oro.

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Maggie Gyllenhaal è stata nominata presidente di giuria della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia 2026.

L'attrice, oggi anche regista affermata, guiderà il gruppo di giurati incaricati di visionare i film in concorso e assegnare i premi principali, tra cui il Leone d'oro per il miglior film.

Gyllenhaal raccoglie il testimone di presidenti recenti come Alexander Payne, Isabelle Huppert, Damien Chazelle, Julianne Moore, Bong Joon-ho e Cate Blanchett.

«Sono entusiasta di accettare l'invito a guidare la giuria di quest'anno», ha dichiarato la regista di «The Bride!».

«Venezia ha sempre sostenuto voci autentiche e uniche, e sono onorata di contribuire a portare avanti questa tradizione coraggiosa e necessaria. Non sarò lì per giudicare, ma per guardare con curiosità, ammirazione ed entusiasmo».

Un rapporto speciale con venezia

Il suo debutto alla regia, «La figlia oscura», era stato presentato proprio a Venezia nel 2021, dove aveva vinto il premio per la migliore sceneggiatura.

«Un'attrice capace di dare vita a personaggi inquieti e sfaccettati, ha saputo reinventarsi come autrice con «La figlia oscura», premiato qui a Venezia nel 2021», ha dichiarato il direttore della Mostra Alberto Barbera.

«Il suo sguardo sul cinema, al tempo stesso intellettuale e viscerale, ha trovato ulteriore conferma nel recente «The Bride!» (2026), consolidando la sua statura di regista originale».

Barbera ha poi aggiunto: «Averla come presidente di giuria significa poter contare su una voce autorevole e indipendente, animata da quella passione autentica per il cinema d'autore che da sempre rappresenta il cuore del Festival».

Il suo secondo film è un flop al botteghino

La nomina arriva a poche settimane dall'uscita del suo secondo film da regista, «The Bride!», distribuito a inizio marzo.

Il romance gotico, interpretato da Jessie Buckley e Christian Bale, ha ricevuto recensioni contrastanti e risultati deludenti al botteghino.

I nomi degli altri giurati saranno annunciati nelle prossime settimane, mentre la selezione ufficiale verrà svelata il 23 luglio.

L'83ª Mostra del cinema di Venezia si terrà dal 2 al 12 settembre.