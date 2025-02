Il cantante Mahmood è il co-conduttore della quarta serata del Festival firmata da Carlo Conti assieme a Geppi Cucciari. KEYSTONE

Il cantante Mahmood è il co-conduttore della quarta serata del Festival firmata da Carlo Conti assieme a Geppi Cucciari. Quando e come ha iniziato la sua carriera che lo ha visto trionfare due volte in pochi anni a Sanremo? Ecco il suo percorso e le ultime notizie sulla sua vita privata.

Paolo Beretta

Hai fretta? blue News riassume per te Il canto fa parte della vita di Mahmood fin dalla giovinezza poiché a 15 anni inizia a studiarlo.

Scrive per altri artisti tra i quali Elodie e Marco Mengoni.

Vince ben due volte il Festival. Il primo da solista con «Soldi» e il secondo con Blanco con «Brividi».

Sulla sua vita privata si sa poco, salvo che è cresciuto solo con la mamma dopo che il papà egiziano ha lasciato la famiglia. Mostra di più

Mahmood, all'anagrafe Alessandro Mahmoud, classe 1992, a 15 anni inizia a studiare canto. Dopo il diploma al liceo linguistico, frequenta il Centro Professione Musica di Milano, dove incontra Andrea Rodini, suo insegnante e primo manager, e i membri della sua band e primi produttori.

La sua carriera inizia con una partecipazione molto breve a X Factor nella squadra di Simona Ventura nel 2012. Tre anni dopo partecipa al concorso Area Sanremo e vince la possibilità di partecipare al Festival di Sanremo 2016 nella categoria Nuove Proposte e lo fa con il brano «Dimentica».

Nel 2017 esce il singolo «Pesos» e firma come autore brani per altri artisti, come per esempio «Nero Bali» di Elodie con Michele Bravi o «Hola (I Say)» di Marco Mengoni.

Vince due volte Sanremo

A settembre 2018 pubblica il suo primo EP «Gioventù bruciata». Nello stesso anno è uno dei due vincitori di Sanremo Giovani. La vittoria gli permette di partecipare alla kermesse del 2019 che vince con il brano con «Soldi», che lo fa arrivare secondo all'Eurovision Song Contest.

Nel 2020 escono i nuovi singoli «Rapide», «Moonlight popolare», «Dorado». Il 2021 è l'anno in cui pubblica «Inuyasha» che anticipa il secondo album in studio, «Ghettolimpo».

Nel 2022 torna al Festival di Sanremo, in coppia con Blanco, e la loro «Brividi» vince l'edizione. All'Eurovision si piazzano al sesto posto. L'anno si chiude con l'uscita del docufilm «Mahmood».

Blanco & Mahmood vincono il festival nel 2022. KEYSTONE

Molto discreto sulla sua vita privata

Durante la sua infanzia i genitori si separano e cresce solo con la madre. Il nome d'arte Mahmood è un gioco di parole tra il cognome Mahmoud e l'espressione inglese «my mood» («il mio stato d'animo»), che rappresenta la sua volontà di portare la sua storia personale e pure il suo stato d'animo all'interno dei pezzi.

Più volte interrogato sul proprio orientamento sessuale, Mahmood ha spiegato di non volerlo specificare perché secondo lui domande del genere creerebbero «una distinzione».

Il cantante ritiene che bisognerebbe trattare l'omosessualità come l'eterosessualità e ha fatto sapere di essere contrario al «coming out» pubblico poiché farlo farebbe percepire l'omosessualità come non normale.