Mahmood Covermedia

L'artista parla del bisogno di vivere lontano dai riflettori per un periodo di tempo indefinito.

Covermedia Covermedia

Mahmood lascia l'Italia e si trasferisce in Spagna.

La scelta del cantante, due volte vincitore al Festival di Sanremo, è dettata dalla voglia di ritrovare un po' di privacy dopo tanti anni trascorsi sotto i riflettori.

«Mi trasferisco in Spagna. Ho bisogno di passare più tempo a camminare per strada, a pensare ai miei drammi, senza essere perseguitato», ha dichiarato il cantante alla rivista Butt. «Non mi piace quando la gente mi riprende mentre ballo. Magari sono ubriaco. Non voglio fare brutta figura davanti alla telecamera. Mi sento come una tigre bianca in uno zoo».

L'ascesa al successo è stata lunga e travagliata e non erano in molti a credere nello stile dell'artista, passato anche da X Factor.

«Mi hanno trattato come uno schifo. Volevano che pubblicassi una canzone terribile, super pop. E mi hanno detto che dovevo ascoltare quello che passavano alla radio», ha aggiunto. «Nessuno credeva in «Soldi». Dicevano «Carino. Strano». Ma poi è diventata la canzone italiana più ascoltata in streaming di tutti i tempi».

I fan di Mahmood dovranno aspettare un po' prima di rivederlo sulle scene: per il 2026 infatti non sono previsti concerti o nuove uscite discografiche.

«Ho smesso di andare in tour e di pubblicare nuove canzoni perché ho davvero bisogno di tempo per trovare nuova ispirazione, una nuova visione che voglio condividere con le persone», ha concluso.