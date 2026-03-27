Malore durante il concerto a Milano: Rosalía costretta a lasciare il palco

Rosalía si sente meglio. Instagram/rosalia.vt

Rosalía interrompe il concerto a Milano per un malore improvviso, ma rassicura i fan: «Mi sento meglio».

Hai fretta? blue News riassume per te Rosalía è stata costretta a fermare il concerto a Milano per un’intossicazione alimentare.

La cantante ha spiegato tutto al pubblico prima di lasciare il palco tra gli applausi.

Dopo lo stop, ha rassicurato i fan sui social: le sue condizioni sono in miglioramento. Mostra di più

Rosalía si mostra su una barella, stanca ma sorridente, e aggiorna i fan sulle sue condizioni. In una storia su Instagram ha voluto rassicurare tutti: «Mi sento meglio, grazie per l’affetto e il supporto. Grazie Milano».

La cantante catalana era sul palco dell'Unipol Forum per una delle date del suo Lux Tour, quando qualcosa è andato storto. Dopo aver iniziato il concerto, ha dovuto fermarsi improvvisamente, visibilmente debilitata.

Davanti al pubblico ha spiegato con grande sincerità di non stare bene: «Sto malissimo, continuo a vomitare dall’inizio dello show, ho un'intossicazione alimentare». Nonostante il tentativo di andare avanti, Rosalía ha ammesso di non farcela.

Visibilmente dispiaciuta, ha chiesto scusa ai fan: «Vorrei darvi la migliore esperienza possibile, ma non riesco. Non mi era mai successo prima». Dopo aver provato a resistere, è stata costretta ad arrendersi e lasciare il palco tra gli applausi del pubblico.

Concerto interrotto dopo soli 11 brani

Il concerto si è così interrotto dopo 11 brani, con «De madrugá» come ultimo pezzo. Una chiusura anticipata, considerando che in scaletta c’erano ancora alcuni dei suoi successi più attesi, tra cui «Bizcochito» e «Despechá».

Quella di Milano era una tappa molto attesa del tour, ma i fan hanno reagito con comprensione, apprezzando la trasparenza dell’artista. Ora Rosalía sembra già in ripresa e, salvo imprevisti, dovrebbe tornare sul palco il 30 marzo a Madrid.