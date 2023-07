Johnny Depp Keystone

Problemi di salute per Johnny Depp, che ha ripreso a suonare con il suo gruppo rock.

Johnny Depp e la sua band, gli Hollywood Vampires, hanno annullato all’ultimo il concerto previsto a Budapest.

Stando ad alcune indiscrezioni riportate anche da MoviePlayer, l’attore e cantante si sarebbe sentito male mentre si trovava nella sua stanza d'albergo. I membri del suo staff avrebbero prontamente chiamato un medico.

Secondo una fonte anonima, citata da varie testate giornalistiche internazionali, «era tutto pronto, il palco era allestito, il team dietro le quinte era pronto per il concerto. Non ci è nemmeno venuto in mente che potesse esserci un problema, specialmente perché i membri della band avevano anche fatto le prove nel pomeriggio».

«Abbiamo sentito dire che Johnny ha fatto festa al punto da non riuscire a lasciare la sua stanza d'albergo. Abbiamo anche sentito dire che, naturalmente, è stato chiamato un medico per assicurarsi che non fosse un problema più grave, diciamo, dell'aver vissuto una giornata da rockstar».

Un utente di Twitter ha invece postato una foto in cui Depp ha un bicchiere in mano qualche ora prima del live previsto: «Ecco Johnny Depp che beve un'ora prima di cancellare il suo concerto a causa di 'circostanze impreviste'. Probabilmente è svenuto di nuovo. Il fotografo ha confermato, si è sentito male in hotel e stava bevendo fino a pochi minuti prima».

Al momento nessuna dichiarazione è arrivata da parte del diretto interessato.

Covermedia