L'influencer Allanah Alison con la figlia. Screenshot Tiktok

L'influencer australiana Allanah Alison è sospettata di aver drogato la figlia, di appena un anno, per raccogliere fondi e aumentare la sua popolarità online.

blue News Redaktion ai-scrape

Hai fretta? blue News riassume per te L'influencer australiana Allanah Alison è accusata di aver deliberatamente fatto ammalare la figlia con dei tranquillanti per raccogliere fondi e aumentare la sua popolarità online.

Le indagini, avviate dopo una segnalazione anonima, hanno rivelato che i sintomi della bambina erano dovuti alla somministrazione di benzodiazepine.

Le autorità sospettano che Alison sia affetta dalla sindrome di Munchausen. Il marito Brock Harris sottolinea di non sapere nulla della manipolazione. Mostra di più

L'influencer australiana Allanah Alison deve affrontare gravi accuse contro di lei. Si sospetta infatti che abbia deliberatamente fatto ammalare la figlia Daisy, di appena un anno, per ottenere attenzione e sostegno finanziario.

Negli ultimi mesi, Allanah e suo marito Brock Harris hanno conquistato un numero considerevole di follower condividendo sui social media la vita con la loro bambina, che visibilmente non stava bene.

Tuttavia, come riporta «20 Minuten», i rapporti medici suggeriscono che Daisy non sia mai stata veramente malata. I sintomi, che hanno portato a lunghi ricoveri in ospedale e a due operazioni al cervello, sarebbero stati causati dalla somministrazione di benzodiazepine.

Una soffiata anonima ha fatto scoprire i fatti

I genitori avevano chiesto ai loro follower un aiuto economico e avevano raccolto somme considerevoli tramite una campagna di «GoFundMe». Ma il tutto è finito quando una persona anonima ha condiviso i suoi dubbi su ciò che stava succedendo.

E così degli infermieri che seguivano i post di Allanah su Instagram hanno, in effetti, notato delle discrepanze che hanno sollevato anche in loro il sospetto di un gioco sporco.

Da qui l'avvio delle indagini che alla fine hanno rivelato che i sintomi di Daisy erano legati ad alti livelli di sedativi nel suo corpo. Un rapporto tossicologico ha inoltre confermato i risultati, spingendo i servizi sociali a intervenire. La bambina e i suoi tre fratelli sono quindi stati allontanati dai genitori.

La mamma soffrirebbe della «Sindrome di Munchausen»

Le autorità sospettano che Allanah soffra della «Sindrome di Munchausen» per procura, ossia un disturbo psicologico per cui le persone colpite fingono una malattia o un trauma psicologico per attirare attenzione e simpatia verso di sé. In questo caso, la madre lo ha fatto con sua figlia.

Il padre di Daisy ha preso però le distanze dalle accuse: «Non sapevo assolutamente cosa stesse facendo mia moglie a nostra figlia. Ho insistito per le operazioni perché pensavo fossero necessarie», ha scritto su Snapchat.

Ha inoltre aggiunto di non sapere nulla dei farmaci e, di conseguenza, ha rivolto parole dure alla moglie: «Allanah, sei un mostro assoluto».

Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale (AI). Tutti i contenuti creati dall'IA sono verificati dalla redazione.