Manu Chao a Cerveteri, balli senza mascherine e distanza

È intervenuto il sindaco minacciando di interrompere il concerto

Dopo il concerto di Salmo in Sardegna, sprezzante di ogni normativa contro il contagio da Covid-19, anche allo show di Manu Chao, il 16 agosto a Cerveteri, le disposizioni volte a limitare la diffusione del virus, a un certo punto, sono venute meno.

Il concerto dell'Etruria Eco Festival era iniziato regolarmente con il controllo del green pass e gli spettatori seduti ai loro posti. Dopo alcune sanzioni, però, decine di persone si sono accalcate sotto il palco a ballare senza mascherine né distanziamento.

Per ristabilrie l'ordine è intervenuto il sindaco Alessio Pascucci che, salito sul palco, ha chiesto rispetto per le vittime di Covid e minacciato di interrompere lo spettacolo se le persone non fossero tornate sedute ai loro posti. «Ognuno al proprio posto entro tre minuti oppure il concerto finisce», ha detto.