Manuela Arcuri ammette: «Con Totti? È stata una storia da ragazzi»

Manuela Arcuri Covermedia

Ospite a «La Volta Buona», l'attrice ha ripercorso la sua vita sentimentale, smentendo i rumors sulla relazione con Gabriel Garko e rivelando di aver imparato a riconoscere chi si avvicinava a lei solo per fama. Su Totti? «Era ambito, ma io cercavo una famiglia».

Covermedia Covermedia

Manuela Arcuri ha imparato a distinguere chi si avvicinava a lei per interesse e chi, invece, provava un sentimento sincero.

«Mi è successo più volte che alcuni uomini volessero solo visibilità, arrivando persino a chiamare i paparazzi per finire in copertina», ha raccontato l'attrice durante la puntata dell'11 marzo di «La Volta Buona». Con il tempo, ha capito come smascherare questi «cacciatori di fama», anche se «ogni volta la delusione era forte».

Nel corso dell'intervista si è parlato anche di Gabriel Garko e delle voci secondo cui la loro relazione fosse stata organizzata a tavolino. Un'ipotesi che Manuela ha respinto con fermezza: «Assolutamente no. La nostra non era una storia costruita, è stato un amore nato sul set, tra un bacio e l'altro. È stata breve, ma vera». Sul coming out dell'attore, avvenuto anni dopo, ha ammesso di non essere rimasta sorpresa: «Già giravano delle voci, ma lui con me non si è mai confidato. Quando ha deciso di raccontarsi, ha fatto bene». Oggi, però, i due non hanno più rapporti.

L'attrice ha poi confermato di aver avuto un flirt con Francesco Totti prima che il calciatore conoscesse Ilary Blasi. «Ci siamo frequentati da ragazzini, era la preistoria», ha detto sorridendo. «Io cercavo una storia seria, una famiglia. Lui era un calciatore bello e simpatico, si sapeva che aveva un debole per le donne. Sapevo che non sarebbe stata una relazione destinata a durare».

Oggi, la sua vita sentimentale ruota attorno a una sola persona: Giovanni Di Gianfrancesco, imprenditore e padre di suo figlio Mattia, con cui è sposata dal 2022. Dopo tante delusioni, sembra che Manuela abbia finalmente trovato la stabilità che ha sempre cercato.