Manuela Arcuri

A «Verissimo» la confessione sulla separazione e i rapporti incrinati.

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Manuela Arcuri ha condiviso i dettagli più dolorosi sulla fine del suo matrimonio.

Ospite a «Verissimo», l'attrice romana ha ripercorso i momenti che hanno portato alla separazione definitiva da Giovanni Di Gianfrancesco, soffermandosi su un elemento che ha reso quel periodo ancora più complesso: il comportamento di alcune persone della sua cerchia più vicina.

Durante l'intervista, la protagonista di fiction e cinema ha spiegato come, nel momento di maggiore fragilità della coppia, alcuni amici non le siano stati accanto.

«Sono stata tradita da un gruppo di amici», ha dichiarato nel programma di Canale 5, precisando che alcune donne, pur conoscendo le difficoltà coniugali, si sarebbero avvicinate all'imprenditore. Un episodio percepito come un doppio tradimento, umano prima ancora che sentimentale, maturato in un momento già delicato.

Perdita di fiducia nei confronti di persone considerate affidabili

Dal racconto emerge tutta la delusione, legata non tanto alla fine della relazione quanto alla perdita di fiducia nei confronti di persone considerate affidabili. La vicenda si inserisce nel percorso personale della 40enne, che negli ultimi anni ha progressivamente ridotto le apparizioni pubbliche, privilegiando una dimensione più riservata e selettiva.

L'attrice ha confermato la separazione già avvenuta, sottolineando come oggi la priorità sia il figlio e un equilibrio ritrovato lontano dalle dinamiche del passato. Dopo l'ospitata a «Verissimo», la sua presenza televisiva resta legata a partecipazioni mirate, mentre al momento non sono stati annunciati nuovi progetti seriali.