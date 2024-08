La presentatrice Mara Venier rassicura i fan che sarà presente al debutto della nuova stagione di «Domenica In» (foto d'archivio). IMAGO/ABACAPRESS

La conduttrice Rai Mara Venier, reduce da due delicati interventi agli occhi, dovrà affrontare altre tre operazioni. Nonostante l'incubo che sta vivendo, rassicura i fan: sarà presente al debutto della nuova stagione di «Domenica In».

Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Mara Venier ha trascorso una difficile estate: la conduttrice ha subito due interventi chirurgici agli occhi a causa di un'improvvisa emorraggia.

Per recuperare completamente la vista, la presentatrice dovrà sottoporsi ad altre tre operazioni.

La «zia d'Italia» ha rassicurato i suoi fan: sarà presente al debutto della nuova stagione di «Domenica In» attesa per il 15 settembre su Rai 1. Mostra di più

Mara Venier sta attraversando un momento particolarmente difficile. Mentre molti trascorrevano l'estate in vacanza, lei ha dovuto affrontare una serie di interventi agli occhi, necessari per risolvere un'emorragia retinica improvvisa.

Due operazioni sono già state effettuate, ma, come riportato dal settimanale «Oggi», il calvario della conduttrice non è ancora concluso: saranno necessari ulteriori tre interventi per cercare di recuperare completamente la vista.

Nonostante tutto, la «zia d'Italia» non si ferma e, con la tenacia che la contraddistingue, continua a lavorare. Tra una visita medica e l'altra, Mara è anche riuscita a partecipare a un progetto cinematografico diretto da Ferzan Özpetek, intitolato «Diamanti». Tuttavia, il ritorno alla normalità sembra ancora lontano.

Grandi conferme e qualche novità a «Domenica In»

In un'intervista a Dagospia, la conduttrice ha raccontato il suo difficile percorso: «Ho subito due interventi alla retina per un'emorragia improvvisa e ora ne devo fare altri tre, sperando di riacquistare un po' la vista. Questa è la verità, prima che si dicano cose non vere. È stato un periodo di solitudine, perché non volevo rovinare le vacanze ai miei figli».

La speranza ora è che tutto si risolva per il meglio e che la conduttrice possa tornare in perfetta forma per il debutto della nuova stagione di «Domenica In». La nuova edizione, attesa per il 15 settembre su Rai 1, potrebbe essere l'ultima condotta da Venier.

Si preannunciano grandi conferme e qualche novità. La band in studio, diretta dal maestro Stefano Magnanensi, sarà ancora una volta un elemento centrale, mentre lo studio potrebbe essere rinnovato a livello scenografico.

Ogni puntata punterà su tre o quattro ospiti selezionati, che si sottoporranno alle classiche interviste intime e rassicuranti, marchio di fabbrica di Mara Venier.

