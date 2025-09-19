  1. Clienti privati
«Domenica In» Mara Venier esclude Katia Ricciarelli dalla puntata su Pippo Baudo, ecco perché

ai-scrape

19.9.2025 - 08:51

Mara Venier in un'immagine d'archivio.
Mara Venier in un'immagine d'archivio.
IMAGO/ABACAPRESS

L'assenza di Katia Ricciarelli, ex moglie di Pippo Baudo, dalla puntata speciale di Domenica In che parlerà del celebre conduttore è dovuta alle sue critiche verso Dina Minna, la segretaria storica dello scomparso.

Antonio Fontana

19.09.2025, 08:51

19.09.2025, 09:34

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Mara Venier ha deciso di non invitare Katia Ricciarelli nella puntata di Domenica In di domenica 21 settembre dedicata a Pippo Baudo.
  • Katia Ricciarelli aveva accusato l'assistente dell'ex marito, Dina Minna, di aver isolato Baudo e di non meritare la parte di eredità ricevuta.
  • Mara Venier non ha apprezzato queste accuse, schierandosi dalla parte di Dina Minna.
Mostra di più

Una scelta che fa discutere. Mara Venier ha deciso di non includere Katia Ricciarelli nella puntata inaugurale di Domenica In, che si terrà domenica 21 settembre, dedicata a Pippo Baudo.

Come riporta «Oggi», all’origine dell’esclusione ci sarebbero le critiche pungenti che la soprano aveva rivolto a Dina Minna, segretaria storica del conduttore, durante un’intervista a «Verissimo».

«Pippo non avrebbe voluto tutto questo»

In un'intervista all'Ansa, Venier ha spiegato la sua decisione, sottolineando il suo affetto per l'ex moglie di Baudo.

Ha dichiarato: «Voglio molto bene a Katia, l’ho accompagnata alla camera ardente. Non sono dispiaciuta per il fatto che sia andata a "Verissimo", ma per le cose che ha detto. Pippo non avrebbe voluto tutto questo».

Bagarre sull'eredità. L'ex assistente di Pippo Baudo diffida Katia Ricciarelli: «Lui non voleva più vederla»

Bagarre sull'ereditàL'ex assistente di Pippo Baudo diffida Katia Ricciarelli: «Lui non voleva più vederla»

Katia Ricciarelli aveva accusato Dina Minna di aver isolato Baudo e di non meritare la parte di eredità ricevuta. Tuttavia, la presentatrice ha espresso il suo sostegno a Dina, affermando: «Ho un grande affetto per lei, trovo che si meriti tutto e che giustamente Pippo abbia pensato a lei».

Ha aggiunto che il defunto manteneva i rapporti con chi desiderava, smentendo le accuse di isolamento.

Alla puntata speciale parteciperanno Giorgio Assumma, Ninni Pingitore, Massimo Giletti e Albano Carrisi.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA

