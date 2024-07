Mara Venier fa mea culpa: «Ho sbagliato a leggere quel comunicato a Sanremo»

Mara Venier

Nonostante le recenti critiche, la conduttrice Rai non molla «Domenica In».

Covermedia

Alla fine della scorsa edizione di «Sanremo», nella speciale di «Domenica In» dedicata al Festival, Zia Mara ha letto un comunicato dell'Ad Roberto Sergio pro Israele che l'ha fatta finire al centro di diverse polemiche.

«La mia storia professionale dimostra chi sono, amo la Rai e sto lì da 30 anni, non da quando è arrivata Giorgia Meloni. Il comunicato? Non avrei mai dovuto leggerlo. Punto», ha fatto sapere Mara Venier in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera.

«Sono un casino di donna»

Anche per questo non lascerà «Domenica In», che tornerà a condurre anche il prossimo anno. «Domenica In è il mio tallone d'Achille, non potrei fare nessun altro programma, è un format adattato a me, «Domenica In» sono io, il mio modo di essere, i miei amici... – ha spiegato la 73enne –

La Rai anche questa volta mi ha chiesto di fare un altro anno, e allora sono andata da mio marito che non gli sono venuti i capelli dritti solo perché è pelato... e ogni volta è così. Sono un casino di donna».

In attesa di riprendere il suo impegno domenicale, Mara Venier passerà l'estate sul set di «Diamanti», il nuovo film corale del regista e amico Ferzan Ozpetek.

«Vedrete una Mara molto diversa da quella signora della domenica che siete abituati a vedere», ha anticipato la Venier.

Covermedia