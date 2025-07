Mara Venier

Secondo fonti di settore, «Zia Mara», Mara Venier, potrebbe non rinnovare il suo contratto con la Rai per approdare come ospite fissa a «Che Tempo Che Fa».

Mara Venier starebbe seriamente valutando di non rinnovare il contratto con la Rai per trasferirsi al tavolo di «Che Tempo Che Fa», il talk show di Fabio Fazio in onda su Nove.

Nel mirino c'è il contratto in esclusiva che, se confermato senza modifiche, le impedirebbe qualsiasi presenza fissa su altre reti. Eppure, secondo quanto riportato da fonti interne, le trattative con Fazio sarebbero già in corso, aprendo uno scenario destinato a cambiare gli equilibri di Rai 1.

L'ipotesi è tanto suggestiva quanto complicata: la Rai perderebbe la sua figura simbolo della domenica pomeriggio, mentre «Domenica In», in vista della cinquantesima edizione – co-condotta da Venier e Gabriele Corsi – si troverebbe a fare a meno di una presenza storica.

Addio clamoroso di Mara Venier?

«Mara Venier potrebbe non rinnovare l'accordo e lasciare «Domenica In», riporta Fanpage, rafforzando l'idea di un passaggio verso la tv non statale.

Resta da capire se Rai modificherà l'accordo oppure se si assisterà davvero a un addio clamoroso prima del via della nuova stagione, mentre la conduttrice è ancora in vacanza in Puglia.

Per il momento, sul fronte ufficiale, regna il silenzio assoluto – e la data in cui si deciderà il destino di Mara Venier sarà decisiva per il futuro dell'ammiraglia di Viale Mazzini.