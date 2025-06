Mara Venier in un'immagine d'archivio.

Ad accompagnare Mara nella conduzione dello show domenicale potrebbe esserci Gabriele Corsi.

Covermedia Covermedia

Mara Venier tornerà a «Domenica In». Dopo l'addio in lacrime dell'ultima puntata dello show di Rai 1, la conduttrice è tornata sui suoi passi, sebbene in vista della nuova edizione verrà affiancata da uno o più personaggi dello spettacolo.

«Sarà corale... con chi non lo so ancora. Ho pensato che lavorare mi fa bene in questo momento della mia vita. Mi serve, mi scuote, sto vivendo dei mesi difficili, mio marito non sta bene», ha dichiarato Mara a Vanity Fair.

Chi sarà il partner?

Nei giorni scorsi era circolato il nome di Nek per affiancare Mara, ma il cantante – come rivela Davide Maggio – ha rifiutato l'incarico.

Resta in piedi invece il nome di Gabriele Corsi, che però non ha ancora formalmente accettato l'incarico.