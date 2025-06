Mara Venier

La conduttrice si oppone ai cambiamenti imposti dall'alto: salta la presentazione dei palinsesti.

Covermedia Covermedia

Mara Venier non ci sta.

Dopo anni di dominio incontrastato alla guida di «Domenica In», la storica padrona di casa avrebbe espresso forte disappunto per alcune decisioni imposte dall'Azienda.

Il primo nodo del contendere sarebbe la sostituzione dello storico capo-autore Marco Luci, figura chiave per l'identità della trasmissione.

Al suo posto, in modo tutt'altro che condiviso, starebbe per arrivare Fabio Pastrello, nome legato a Fremantle, già al lavoro anche sulla parte affidata a Gabriele Corsi.

Venier non s'è vista

Ma non finisce qui. A quanto pare, anche il capo-gestione Daniele Cerioni sarebbe stato rimosso, generando ulteriore malcontento. Il clima, insomma, è tutt'altro che sereno.

E la Venier avrebbe deciso di manifestare il suo dissenso nel modo più evidente: disertando la presentazione dei palinsesti Rai prevista a Napoli.

Una presa di posizione forte, che però non suona definitiva: c'è chi scommette su un possibile ripensamento all'ultimo momento.

«Il punto non è il cast: il punto è il metodo»

Intanto, le voci su «Domenica In» si rincorrono. Il progetto iniziale che prevedeva una conduzione corale con Nek e Corsi sembra già tramontato: sarà solo Corsi ad affiancare Venier, mentre il cantante ha preferito puntare tutto su «The Voice Senior».

Ma il punto non è il cast: il punto è il metodo.

Mara Venier, che per diciassette stagioni ha legato il suo nome a «Domenica In», pretende rispetto per il lavoro fatto e per chi lo ha costruito con lei.

E se oggi alza la voce, è perché non intende essere spettatrice passiva di una trasformazione calata dall'alto.