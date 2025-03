Diego Maradona

Si apre a Buenos Aires il processo per la morte di Diego Maradona, con sette imputati accusati di omicidio colposo. La procura parla di cure inadeguate e mostra una foto scioccante del Pibe de Oro nelle sue ultime ore. La famiglia chiede giustizia, mentre la difesa nega ogni responsabilità.

Covermedia Covermedia

Il processo sulla morte di Diego Armando Maradona è iniziato con tensione e momenti di forte impatto emotivo.

L'accusa ha puntato il dito contro sette professionisti sanitari, tra cui il neurochirurgo Leopoldo Luque e la psichiatra Agustina Cosachov, sostenendo che la leggenda del calcio sia stata lasciata senza cure adeguate.

La procura ha descritto l'assistenza ricevuta come «spericolata e carente», sottolineando che i medici e gli infermieri coinvolti erano consapevoli delle conseguenze delle loro azioni ma hanno scelto comunque di non intervenire in modo adeguato.

La foto scioccante del corpo di Maradona prima della morte

Uno dei momenti più forti dell'udienza è stato quando è stata mostrata in aula una foto scioccante del corpo gonfio di Maradona poco prima della sua morte.

L'immagine ha suscitato forte commozione, in particolare nella figlia Dalma, che ha lasciato l'aula in lacrime. Secondo l'accusa, questo scatto rappresenta la prova delle condizioni critiche in cui l'ex calciatore versava nei suoi ultimi giorni e dimostra la negligenza del team medico.

Maradona è morto il 25 novembre 2020 per insufficienza cardiaca acuta mentre si trovava nella sua casa a Tigre, pochi giorni dopo un intervento chirurgico per la rimozione di un coagulo di sangue. Un rapporto medico del 2021 ha stabilito che la sua morte poteva essere evitata se avesse ricevuto cure più adeguate.

Negligenza o un evento imprevedibile?

La famiglia del Pibe de Oro ha sempre sostenuto che Diego fosse stato abbandonato a se stesso, mentre l'accusa ha parlato di un trattamento sanitario «deliberatamente insufficiente».

Gli imputati rischiano fino a 25 anni di carcere, ma le loro difese affermano che la morte del campione sia stata un evento cardiaco imprevedibile e che l'assistenza domiciliare fosse stata concordata anche con la famiglia.

Il processo, che prevede oltre 100 testimonianze, dovrebbe durare fino a luglio. Nel frattempo, in Argentina e nel mondo, i tifosi continuano a chiedere verità e giustizia per il loro idolo.