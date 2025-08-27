  1. Clienti privati
A Los Angeles Marcella Bella si sfoga: «Su di me solo cattiverie, le radio mi tagliano fuori»

Covermedia

27.8.2025 - 13:00

Marcella Bella
Marcella Bella

Dopo Sanremo 2025, la cantante denuncia pregiudizi e presunte «discriminazioni» da parte di media e radio, che replicano con una controreplica immediata.

Covermedia

27.08.2025, 13:00

27.08.2025, 13:28

Marcella Bella non ci sta: dopo il Festival di Sanremo 2025, dove ha presentato «Pelle diamante» classificandosi al ventinovesimo posto, la cantante ha denunciato un clima di ostilità nei suoi confronti. Dalla stampa alle radio, sostiene di essere bersaglio di pregiudizi e discriminazioni che oscurano il valore della sua musica.

In un’intervista al «Corriere della Sera» ha raccontato: «Si parla malissimo di me, dicono che sono antipatica, arrogante, ma non mi conoscono, hanno preconcetti».

Marcella ha respinto anche l’accusa di essere «raccomandata», ricordando i suoi otto Festival e il successo internazionale di «Montagne Verdi», la cui melodia è stata rielaborata come inno ufficiale del Bayern Monaco in occasione del 125º anniversario del club.

Dall’altra parte, il conduttore radiofonico Alvise Salerno smentisce l’idea di un boicottaggio: secondo i dati, «Pelle diamante» è stato trasmesso da 87 emittenti con oltre 3.700 passaggi tra febbraio e maggio, e ripreso anche da programmi televisivi come «Ne vedremo delle belle» su Rai 1.

