Marcia Cross

Marcia Cross, interprete di Bree Van de Kamp, racconta l'emozione della reunion del cast di Desperate Housewives di Parigi e parla di «un paradiso». Intanto prende forma «Wisteria Lane», il nuovo progetto televisivo ambientato nell'universo della serie cult.

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Wisteria Lane è tornata improvvisamente al centro dell'attenzione.

Da una parte la reunion di «Desperate Housewives» organizzata a Parigi, dall'altra il nuovo progetto televisivo che punta a riportare sullo schermo l'universo creato da Marc Cherry.

In mezzo c'è Marcia Cross, che ha celebrato l'incontro con i fan e con gli ex colleghi definendolo «un vero paradiso».

L'attrice, che per otto stagioni ha interpretato Bree Van de Kamp, ha partecipato alla «Desperate Con» tenutasi a Parigi il 30 e 31 maggio.

In un messaggio pubblicato sui social dopo l'evento, ha raccontato di essere stata travolta da uno «tsunami d'amore» e ha ringraziato il pubblico per l'affetto ricevuto nel corso della convention.

Secondo «Us Weekly», si è trattato di uno dei più importanti raduni del cast dalla conclusione della serie nel 2012.

Accanto alla Cross erano presenti numerosi volti storici di Wisteria Lane, tra cui James Denton, Doug Savant, Brenda Strong e Nicollette Sheridan. Assenti invece le altre tre protagoniste simbolo della serie: Eva Longoria, Felicity Huffman e Teri Hatcher.

In sviluppo una nuova serie

La reunion arriva in un momento particolare per il franchise.

Lo scorso aprile è emersa infatti la notizia dello sviluppo di «Wisteria Lane», nuova serie prodotta da Kerry Washington per Onyx Collective e scritta da Natalie Chaidez.

Il progetto seguirà un nuovo gruppo di residenti della celebre strada suburbana e, almeno per ora, non prevede il ritorno delle protagoniste originali.

Proprio per questo la convention parigina ha assunto un significato speciale.

Mentre Disney lavora al futuro di Wisteria Lane, migliaia di fan hanno dimostrato che il legame con Susan, Bree, Gabrielle e Lynette resta ancora fortissimo a quasi quattordici anni dall'ultimo episodio di «Desperate Housewives».