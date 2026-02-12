  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dal 20 febbraio Marco Bellocchio riporta Tortora sullo schermo con «Portobello»

Covermedia

12.2.2026 - 11:00

Marco Bellocchio
Marco Bellocchio
Covermedia

La serie sul caso Enzo Tortora dal 20 febbraio su HBO Max.

Covermedia

12.02.2026, 11:00

12.02.2026, 11:09

«Un incubo senza risveglio». È con questa immagine che Marco Bellocchio ha presentato a Roma la serie in sei puntate «Portobello», dedicata al caso Tortora, già passata dalla Mostra di Venezia e in arrivo dal 20 febbraio sulla nuova piattaforma HBO Max. Non si tratta di una semplice ricostruzione giudiziaria, ma del racconto di una caduta pubblica e di uno smarrimento umano che, nelle sue parole, prende forma da un fotogramma preciso: il conduttore che esce in manette, «stupefatto», circondato da fotografi, mentre si domanda «perché sono qua?».

Da quell'istante nasce l'asse narrativo della serie, che affronta uno dei più noti errori giudiziari italiani, quando nel 1983 il presentatore di «Portobello» venne arrestato con accuse poi rivelatesi infondate. Bellocchio insiste sulla dimensione interiore della vicenda, sul senso di spaesamento di un uomo travolto da un meccanismo più grande di lui, e sul clima di quegli anni, segnato da tensioni tra giustizia, media e opinione pubblica.

Nel corso della presentazione, il regista ha inoltre chiarito che non esiste «alcun rapporto» tra il progetto e un referendum evocato nel dibattito pubblico, precisando l'autonomia dell'opera rispetto a letture politiche contingenti.

Nel cast della serie, Fabrizio Gifuni, Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiore, oltre a Barbora Bobulova, Romana Maggiora Vergano, Davide Mancini, Federica Fracassi, Carlotta Gamba, Giada Fortini, Massimiliano Rossi, Pier Giorgio Bellocchio, Alessio Praticò, Gianfranco Gallo (nel ruolo di Raffaele Cutolo) e un cameo di Alessandro Preziosi.

I più letti

Finta dottoressa estetica continua a lavorare... ma come life e neuro coach
Julia Simon, dalla condanna per furto a una compagna di squadra ai due ori olimpici
Hockey: esordio convincente, Svizzera troppo forte per la Francia
La mamma di Giada D'Antonio risponde alle critiche sulla figlia della madre di Federica Brignone
Parla il papà di Lindsey Vonn: «Finché avrò voce in capitolo, lei non scierà più»

Altre notizie

A sorpresa. Adriano Celentano torna a farsi sentire con un video e con una frase enigmatica

A sorpresaAdriano Celentano torna a farsi sentire con un video e con una frase enigmatica

Spettacolo. Luigi Zeno single: «Ho voglia di innamorarmi»

SpettacoloLuigi Zeno single: «Ho voglia di innamorarmi»

Cinema in lutto. Bud Cort, protagonista di «Harold e Maude», è morto a 77 anni

Cinema in luttoBud Cort, protagonista di «Harold e Maude», è morto a 77 anni