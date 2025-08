Marco Bocci covermedia

La nuova fiction di Canale 5 lo riporta protagonista tra indagini complesse e ferite mai chiuse.

Poliziotto a modo suo», nuova serie in sei prime serate attesa per l'autunno.

L'ispettore Bravo ha intuito, ironia e un'innata tendenza al caos: vive da solo, mangia quando capita, veste camicie discutibili e si scontra quotidianamente con il suo superiore, il vicequestore Clint (Diego Ribon).

Ad affiancarlo c'è Sofia (Federica De Benedictis), collega leale e innamorata in silenzio, che Alex considera un'amica. Almeno finché il passato non bussa alla porta: una figlia adolescente che non sapeva di avere e un'accusa di omicidio rivolta alla sua ex.

Tra senso di colpa e istinto, Bravo si ritrova a indagare sul caso più personale della sua vita. E mentre cerca di proteggere chi ama, è costretto a interrogarsi su chi sia diventato davvero.

La fiction è girata nelle Marche, tra Senigallia e il Conero. La regia è affidata a Beniamino Catena, la produzione è di 11 Marzo Film in collaborazione con Mediaset. Il paesaggio – spiagge, borghi e commissariato nel Palazzetto Baviera – accompagna il viaggio emotivo del protagonista.

«Alex Bravo» unisce tensione, humour e fragilità. Un poliziesco che parla anche di padri imperfetti, e di seconde possibilità.