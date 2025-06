Marco Bocci

L'attore umbro racconta la nuova serie, la fiction natalizia e il set condiviso con Laura Chiatti.

Covermedia Covermedia

Marco Bocci conquista il pubblico del Filming Italy Sardegna Festival con la sua ironia tagliente e un carisma che non ha bisogno di filtri.

«Alex Bravo è un paraculo» – dice sorridendo – «ma è uno di quelli che ti piacciono». Il riferimento è al protagonista della nuova serie di Canale 5 in arrivo nei prossimi mesi: un uomo brillante, sopra le righe, capace di cavarsela sempre, anche quando sbaglia.

L'attore, ospite della rassegna ideata da Tiziana Rocca, si è raccontato con schiettezza a SuperGuida TV, durante un'intervista nel corso del Filming Italy Sardegna Festival, alternando battute a riflessioni più intime.

Tra queste, l'emozione di aver girato per la prima volta una fiction con sua moglie, Laura Chiatti. S

i tratta di «Nei tuoi panni», prodotto targato Rai pensato per il periodo natalizio: «Una commedia dolceamara, che fa ridere ma sa anche commuovere».

Le riprese si sono concluse in primavera e la messa in onda è prevista per dicembre.

Ma non è tutto. Bocci ha anche presentato il suo nuovo romanzo, confermando una vena creativa che va ben oltre il set. Dopo anni di ruoli intensi e personaggi tormentati, oggi sceglie l'ironia, la leggerezza e, perché no, un po' di autoironia.

Sul palco di Cagliari, a spuntarla non è solo Alex Bravo. È Marco Bocci, nella sua versione più autentica.