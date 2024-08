Marco Calvani

Marco Calvani sbarca nella nuova serie Netflix con Steve Carell e Tina Fey.

Marco Calvani torna alla recitazione con grande entusiasmo. L'attore e autore pratese, che vive da anni a Los Angeles, è pronto a fare il suo debutto nella nuova serie Netflix «The Four Seasons», accanto a giganti del cinema come Steve Carell e Tina Fey.

«The Four Seasons», ispirata al celebre film di Alan Alda del 1981, racconta la storia di tre coppie che trascorrono le vacanze insieme durante le quattro stagioni. La decisione di una delle coppie di separarsi altera radicalmente le dinamiche del gruppo, portando a inaspettate evoluzioni nei loro rapporti. Tina Fey, oltre a recitare nella serie, è anche produttrice esecutiva e co-creatrice, infondendo il progetto con il suo tocco unico.

Per Marco Calvani, questa serie segna un significativo ritorno alla recitazione dopo anni dedicati alla regia e alla drammaturgia. La sua carriera è iniziata con ruoli in film come «Le fate ignoranti» di Ferzan Ozpetek e «Manuale d'amore» di Giovanni Veronesi, oltre a partecipazioni in serie televisive italiane di successo come «Caravaggio» e «Il commissario Manara».

Oltre alla recitazione, Calvani ha fatto carriera come drammaturgo, con opere rappresentate in festival internazionali. Tra i suoi lavori più noti ci sono «Unghie», «Te lo leggo negli occhi», «La vita bassa» e «Le mani forti». La sua capacità di affrontare temi complessi lo ha reso uno degli autori teatrali più rispettati della sua generazione.

In parallelo al suo ritorno sullo schermo con «The Four Seasons», Marco Calvani si prepara anche a lanciare il suo primo film da regista, «High Tide», con Marisa Tomei.

