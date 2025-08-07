Marco Carta sta meglio. Imago

Marco Carta rassicura i fan dopo il ricovero in ospedale, spiegando di essere in fase di recupero e di voler tornare presto sul palco. Il cantante italiano ha condiviso la sua esperienza e i suoi progressi attraverso i social media.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Marco Carta ha avuto un improvviso malore la notte del 3 agosto, subito dopo un’esibizione, ed è stato ricoverato d'urgenza a Milano.

I medici gli hanno imposto il riposo e l'annullamento di un concerto, temendo gravi complicazioni legate ai suoi precedenti problemi allo stomaco.

Dopo una notte in ospedale e l'inizio delle cure, il cantante è tornato a casa e ha rassicurato i fan che il suo tour proseguirà regolarmente. Mostra di più

Marco Carta ha recentemente aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni di salute dopo un improvviso ricovero in ospedale. Attraverso una serie di video pubblicati nelle storie del suo account Instagram, riportati fra gli altri da «Leggo», il cantante ha raccontato il suo stato attuale e il percorso di recupero che sta affrontando.

L'artista, noto per la sua partecipazione ad «Amici», ha spiegato che il malore è avvenuto nella notte del 3 agosto, poche ore dopo essersi esibito alla festa di «Radio Bella & Monella» a Rosolina Mare.

«Mi sono svegliato intorno alle 3 del mattino con dolori fortissimi», ha dichiarato il 40enne, ricordando i suoi precedenti problemi di salute legati a un'ulcera allo stomaco operata nel 2018.

Preoccupato per la sua salute, Marco ha deciso di recarsi a Milano per ricevere cure mediche. «Il viaggio è stato lungo e doloroso, ma necessario», ha spiegato. Una volta arrivato all'ospedale San Donato, i medici gli hanno consigliato di annullare il concerto previsto per il 3 agosto a Porto Torres, sottolineando che era in pericolo.

Dopo una notte in ospedale e l'inizio di una terapia antibiotica, l'artista è stato dimesso e ha fatto ritorno a casa, dove continua le cure. Ha voluto esprimere la sua gratitudine verso i medici e i fan per il supporto ricevuto, assicurando che il suo «Solo Fantasia Tour» proseguirà come previsto, con la speranza di riprogrammare la data annullata.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.