Marco Giallini

Ad Aosta, la settima stagione della fiction Rai «Rocco Schiavone» entra in una fase d'incertezza dopo l'operazione dell'attore Marco Giallini del 18 marzo 2026.

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Marco Giallini è stato operato ad Aosta dopo essersi fratturato la testa del femore in seguito a una caduta, costringendo allo stop immediato le riprese della settima stagione di «Rocco Schiavone».

Secondo le ricostruzioni diffuse nelle ultime ore, l’attore sarebbe caduto dopo che un cane gli è saltato addosso all’esterno dell’alloggio. Trasportato all’ospedale Parini, è stato sottoposto a intervento chirurgico.

A rassicurare sulle condizioni è stato Mirko Frezza, impegnato nella stessa produzione, che in un video sui social ha spiegato: «L’operazione è andata a posto, è andato tutto bene».

Le riprese sono in forse

Il nodo, però, è produttivo. «RaiNews» riferisce che le riprese, previste per almeno 60 giorni, sono state interrotte, mentre «Repubblica» sottolinea che ora la produzione dovrà decidere come proseguire senza il volto centrale della serie.

«LaPresse» conferma che il ritorno davanti alla macchina da presa avverrà solo dopo il recupero, con tempistiche ancora incerte.

Il calendario della fiction rischia quindi uno slittamento concreto: il vicequestore ideato da Antonio Manzini è il perno narrativo di ogni scena chiave e non appare semplice tamponarne l’assenza con lavorazioni parallele.

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali su una nuova tabella di marcia, ma la produzione è chiamata a ridefinire il piano del set proprio nei giorni in cui la serie stava entrando nel vivo delle riprese valdostane.