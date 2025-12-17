Marco Giallini

Al cinema una commedia sulle relazioni adulte con Claudia Gerini.

Marco Giallini torna sul grande schermo con «Prendiamoci una pausa».

La nuova pellicola diretta da Christian Marazziti, in uscita nelle sale italiane il 15 gennaio 2026 e distribuita da Eagle Pictures, vede accanto a lui Claudia Gerini, in un racconto corale che osserva con ironia e realismo le dinamiche sentimentali contemporanee.

Il film ruota attorno a tre coppie di età diverse, tutte alle prese con una decisione apparentemente semplice ma carica di conseguenze: fermarsi, prendersi tempo, mettere in discussione il rapporto.

Giallini interpreta Valter, uomo disincantato e sarcastico che subisce una pausa non richiesta; Gerini è Fiorella, determinata a ridefinire i confini della relazione.

Intorno a loro si muovono i personaggi interpretati da Fabio Volo, Ilenia Pastorelli, Aurora Giovinazzo, Paolo Calabresi e Lucia Ocone, componendo un mosaico di storie che si intrecciano tra crisi, ripensamenti e nuove consapevolezze.

Dialoghi rapidi e situazioni riconoscibili

La sceneggiatura, firmata da Marazziti insieme a Mauro Graiani e Gianni Corsi, privilegia dialoghi rapidi e situazioni riconoscibili, evitando i codici della commedia romantica tradizionale e puntando su un tono più vicino alla vita reale.

La leggerezza resta centrale, ma lascia spazio a riflessioni sull’identità, sul tempo e sulla difficoltà di comunicare nelle relazioni mature.

Girato nel Lazio nel corso del 2025, «Prendiamoci una pausa» si inserisce nel filone del cinema italiano contemporaneo che racconta l’amore senza idealizzarlo, parlando a un pubblico ampio e trasversale.