Marco Liorni Covermedia

La nuova piazza del programma «L'Anno che Verrà» sarà il lungomare di Catanzaro.

Covermedia Covermedia

Marco Liorni sarà ancora una volta il volto che accompagnerà il grande evento televisivo di fine anno.

L’edizione 2025-2026 del programma «L’Anno che Verrà» andrà infatti in onda in diretta dal lungomare di Catanzaro.

Dopo il successo delle passate edizioni calabresi, la Rai ha scelto Catanzaro come nuova location per salutare il 2025 e dare il benvenuto al 2026. La decisione è maturata a seguito di sopralluoghi condotti da una delegazione Rai e regionale nel capoluogo calabrese, che ha indicato il lungomare come spazio ideale per ospitare l’evento musicale in piazza.

Nel corso della serata, Liorni guiderà il pubblico tra esibizioni live, countdown, ospiti e momenti di spettacolo, sulla scia della tradizione dell’appuntamento che ogni 31 dicembre va in onda su Rai 1. Le tempistiche ufficiali sono confermate: l’evento sarà trasmesso il 31 dicembre 2025 e la scelta di Catanzaro assume un significato simbolico forte per la regione Calabria.

Per Marco Liorni questo incarico rappresenta una conferma importante nel panorama dell’intrattenimento serale: alla vigilia del nuovo anno sarà lui a traghettare milioni di telespettatori verso il futuro, consolidando il suo ruolo anche nelle grandi serate evento. Liorni ha già nel mirino altri impegni per il 2026, inclusa la conduzione di nuovi format in prime time sulla Rai, mentre prosegue la sua presenza nelle fasce di intrattenimento della rete ammiraglia.