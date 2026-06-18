Marco Liorni

Dal 20 luglio il quiz di Rai 1 prenderà il posto di «Affari Tuoi» nella fascia più competitiva della giornata.

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Marco Liorni porta «L'Eredità» nell'access prime time di Rai 1.

Dal 20 luglio il quiz lascerà il tradizionale preserale per approdare nella fascia che negli ultimi mesi ha registrato ascolti record grazie a «Affari Tuoi». Una sfida inedita per il programma e per il suo conduttore, che ha raccontato di averla accettata «con incoscienza ed entusiasmo».

Per oltre vent'anni «L'Eredità» è stata uno dei simboli del preserale Rai. L'edizione estiva rappresenta invece un banco di prova completamente nuovo per uno dei marchi più longevi della televisione italiana. La rete ha scelto di puntare su un format consolidato in uno degli slot più importanti del palinsesto, evitando repliche o produzioni temporanee.

Il programma manterrà la storica «Ghigliottina», elemento centrale del successo del quiz, insieme ad alcune novità pensate per la versione estiva. L'obiettivo è accompagnare il pubblico durante la pausa di «Affari Tuoi» senza rinunciare a un titolo già familiare agli spettatori.

Sul fronte opposto ci sarà «La Ruota della Fortuna» di Gerry Scotti, protagonista di una delle sfide più attese dell'estate televisiva. Ma il confronto non riguarda soltanto la concorrenza. Per Liorni la vera prova sarà confermare la forza del programma in una collocazione diversa da quella che ne ha accompagnato il successo per oltre due decenni.

La partita, quindi, va oltre il tradizionale duello tra Rai e Mediaset. Il risultato dell'operazione dirà se «L'Eredità» saprà conquistare il pubblico anche nell'access prime time, mantenendo intatta la propria identità in una delle fasce più competitive della televisione italiana.